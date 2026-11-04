L’associazione Fabio Sassi cerca nuovi volontari: appello a professionisti e giovani

L’iniziativa “Competenze che fanno rete” punta a coinvolgere professionisti, pensionati e studenti negli ambiti organizzativi e gestionali dell’associazione

“Un contributo lontano dall’assistenza diretta può essere altrettanto prezioso per continuare a prenderci cura dei malati e delle loro famiglie”

LECCO – Non solo assistenza diretta ai malati e vicinanza alle famiglie: anche competenze professionali, capacità organizzative ed esperienze personali possono diventare una risorsa preziosa per il volontariato. È con questo obiettivo che l’Associazione Fabio Sassi lancia “Competenze che fanno rete”, un appello per coinvolgere nuovi volontari disposti a mettere le proprie conoscenze al servizio dell’organizzazione e delle sue attività sul territorio.

Da 37 anni l’associazione rappresenta un punto di riferimento per le cure palliative, grazie a una comunità di volontari, professionisti e cittadini che nel tempo ha contribuito alla crescita dei servizi. Oggi, accanto alla gestione dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, la Fabio Sassi si occupa di supporto all’assistenza domiciliare, sostegno alle persone con SLA, accompagnamento nel percorso del lutto, formazione e sensibilizzazione.

Un’attività articolata, il cui valore emerge anche dai dati del Bilancio Sociale 2025. Nel corso dell’anno sono stati assistiti 268 pazienti all’Hospice Il Nespolo, mentre 212 volontari hanno contribuito alle diverse attività dell’associazione. Il loro impegno ha raggiunto complessivamente 14.592 ore di presenza a supporto dell’Hospice, 338 ore dedicate all’assistenza domiciliare e 957 ore per il supporto alle persone con SLA presso la RSA Villa dei Cedri di Merate.

Numeri che raccontano soltanto una parte di una realtà costruita nel tempo grazie alla collaborazione tra volontari, professionisti, cittadini, imprese, associazioni e istituzioni. Una rete che ha permesso alla Fabio Sassi di ampliare progressivamente i propri servizi, ma che oggi deve anche fare i conti con nuove responsabilità e una struttura organizzativa sempre più complessa.

Da qui la necessità di rafforzare anche gli ambiti gestionali e organizzativi, coinvolgendo persone che possano contribuire con competenze specifiche, anche senza occuparsi direttamente dell’assistenza. “Siamo cresciuti grazie alla generosità di tante persone che hanno scelto di dedicarci il proprio tempo e le proprie energie”, spiega Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi. “Oggi abbiamo bisogno di rafforzare anche alcune competenze organizzative e gestionali. Le associazioni sono realtà sempre più articolate, chiamate a confrontarsi con responsabilità e adempimenti che richiedono preparazione. Un contributo lontano dall’assistenza diretta può essere altrettanto prezioso per continuare a prenderci cura dei malati e delle loro famiglie”.

Le figure ricercate sono persone con esperienza nei sistemi di gestione per la qualità, nella protezione dei dati personali e nella privacy, nella gestione degli archivi, nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi e nel fundraising, con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con donatori e imprese.

L’iniziativa si rivolge soprattutto a professionisti, lavoratori e pensionati, ma anche a studenti e giovani interessati a mettere a disposizione una parte del proprio tempo per un progetto di valore sociale. Non è richiesta una precedente esperienza nel volontariato: disponibilità, competenze e modalità di collaborazione saranno valutate insieme, tenendo conto delle possibilità di ciascuno.

L’obiettivo è ampliare la comunità della Fabio Sassi e valorizzare capacità ed esperienze che, anche lontano dall’assistenza diretta, possono contribuire concretamente alla continuità dei servizi e al sostegno delle persone più fragili.

Chi desidera ricevere informazioni o proporsi come volontario può scrivere all’indirizzo volontari@fabiosassi.it.