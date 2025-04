L’Associazione “La Goccia” compie 40 anni, festa all’Officina Badoni

L’Associazione è attiva sul territorio lecchese nella promozione del tempo libero per le persone con disabilità

La festa si terrà il 4 maggio presso l’Officina Badoni

LECCO – L’Associazione “La Goccia”, da anni attiva sul territorio lecchese nella promozione del tempo libero per le persone con disabilità, organizza la festa per i suoi 40 anni di attività, che si terrà il 4 maggio presso l’Officina Badoni, in corso Matteotti 7 a Lecco.

“Sarà un momento di celebrazione in cui si volgerà lo sguardo al passato, per ripercorrere i passi che hanno segnato questo lungo cammino, ma anche al futuro, con l’energia di chi guarda a nuove mete e a nuovi spazi di condivisione del tempo libero” spiegano dall’Associazione.

“Nel corso degli anni, molti ragazzi, alcuni presenti fin dalla fondazione, e numerosi volontari si sono avvicendati nelle attività dell’associazione, portando avanti un impegno costante, caratterizzato da un’attenzione speciale a ciascuno, ai suoi desideri e alla sua ricchezza interiore – continuano dall’Associazione – La presenza delle famiglie suggellerà una collaborazione mai venuta meno, necessaria per sostenerci nelle rispettive fragilità e segnare il passo con gli anni che passano, in modo che le iniziative siano sempre alla portata dei ragazzi”.

La festa culminerà con un fine settimana di escursione a Bologna, in programma per sabato 10 e domenica 11 maggio, dedicato ai ragazzi e ai volontari dell’associazione.