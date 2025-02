Lavori alle funi portanti, la funivia dei Piani d’Erna chiude un mese

Servizio sospeso dall’11 febbraio al 15 marzo

Il portavoce del Comitato: “Circostanze come queste richiamano l’opportunità di ripristinare la strada agro silvo pastorale da Boazzo”

LECCO – La funivia dei Piani d’Erna chiuderà per un mese, dall’11 febbraio al 15 marzo, per consentire i lavori di sostituzione delle funi portanti all’impianto, previsti dalla normativa ministeriale.

Inevitabilmente la chiusura dell’impianto comporterà qualche disagio per chi risiede ai Piani d’Erna e per le attività presenti: “Possiamo farci poco, questi lavori sono previsti e sono da fare” fa sapere Tommaso Ferrario dal Comitato Piani d’Erna “sicuramente, circostanze come queste richiamano l’opportunità di ripristinare la strada agro silvo pastorale che da Boazzo sale ai Piani d’Erna“.

A fine 2024 il Comune di Lecco ha affidato l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica di un nuovo collegamento agro-silvo pastorale tra la località Piani d’Erna e la SP63, in territorio del comune di Morterone, attraverso la val Boazzo.

L’attività di progettazione prevede un importo complessivo di 67.528 euro ed è stata assegnata a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dallo Studio associato Ghezzi-Buccio, il dott. Giulio Zanetti, il dott. Matteo Lambrugo e il dott. Mattia Pilotti. Il progetto prevede l’adeguamento del tratto di viabilità agro-silvo pastorale già esistente in territorio di Morterone, in corrispondenza del primo tratto della val Boazzo, e la realizzazione di un nuovo tratto fino ai Piani d’Erna. L’obiettivo è dotare Erna di un collegamento carrabile di servizio complementare alla funivia. “Questo ci consentirà di gestire in sicurezza situazioni emergenziali che riguardassero residenti e turisti, sarà un supporto fondamentale per il servizio antincendio boschivo e per la manutenzione degli spazi e del bosco” aveva spiegato il sindaco Mauro Gattinoni.

Anche Regione Lombardia supporterà le progettualità legate all’impianto a fune dei Piani d’Erna. Lo scorso gennaio l’assessore Alessandro Beduschi aveva svolto un sopralluogo alla località, per una valutazione del progetto: “Si tratta di un’opportunità strategica per migliorare la mobilità e la fruibilità dell’area, contribuendo a valorizzare quello che è conosciuto come il ‘terrazzo di Lecco’, con l’ambizioso obiettivo di farlo diventare il ‘terrazzo della Lombardia’” aveva dichiarato.