LECCO – Il Comune di Lecco informa delle seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana:

– parziale restringimento di via Perpetua, all’altezza del civico 7, per lavori di ripristino definitivo pavimentazione in porfido, dal 6 al 7 maggio

– parziale restringimento di via Cesura, all’altezza del civico 28/a per lavori di allacciamento telefonico, dal 6 al 10 maggio

– parziale restringimento di via Mentana, all’altezza del civico 59 per lavori di allacciamento telefonico, dal 6 al 10 maggio

– parziale restringimento di via Dei Riccioli, per lavori di posa cavi Enel, dal 6 al 9 maggio

– parziale restringimento di via Ramello, all’altezza del civico 10, per lavori di allacciamento rete idrica, dal 7 all’8 maggio

– temporanea sospensione della circolazione dalle 9.00 alle 14.00 del 12 maggio per svolgimento della manifestazione podistica competitiva a passo libero sul seguente percorso: V. S. Barbara, V. Valsugana, V. Ponchielli, V. Paisiello, V. Zelioli, V. S. Rocco, V. alla Fonte, V. Ferrari, V. Petrella, Loc. Neguggio, Loc. Rovinata, Loc. Ponte della Tenaglia, V. Costa, V. Capiloccio, V. Resegone, V. Perpetua, V. Paolino dei Morti, V. ai Poggi, V. Canto, V. Montessori, V. della Rovinata, V. Capolino, V. al Ponte, V.le Lombardia, V. Filanda, V. Tonio da Belledo, Piazzale Chiesa di Belledo, V. Fiocchi, V. S. Barbara

– totale chiusura di lungo Lario Isonzo, tratto compreso tra largo Europa e via Pietro Nava, dalle ore 10.00 alle 19.00 del 12 maggio, per svolgimento manifestazione denominata “Mercato Europeo nella terra dei Promessi Sposi”