Lecco. Lavori in corso, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 29 luglio:

via OLIVIERI, tratto compreso tra i civici 4 e 6, divieto di transito per spalcatura rami dalle 9 alle 12 del 28 luglio;

via MAGGIORE, tratto compreso tra i civici 24 e 28 e tratto compreso tra corso Carlo Alberto e piazza del Pesce, divieto di transito per interventi su copertura dalle 8 alle 18 del 28 luglio;

via PARINI, senso unico di marcia nel tratto da via Ongania a via Grassi in direzione ascendente e limite massimo di velocità 30 Km/h per realizzazione rete teleriscaldamento dalle 8.30 del 27 luglio alle 18 del 22 agosto;

corso MONTE SAN GABRIELE, altezza civico 41, restringimento per sostituzione idrante dal 27 al 29 luglio;

corso MONTE SAN GABRIELE all’altezza del civico 84, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per lavori sulla rete fognaria, dalle 9 alle 18 del 27 luglio;

corso SAN MICHELE DEL CARSO altezza civico 8, restringimento regolamentato da movieri per posa cavi fibra ottica il 31 luglio;

via VALSECCHI altezza civico 2, restringimento regolamentato da movieri per posa cavi fibra ottica il 31 luglio;

via CARLO CATTANEO, divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Mazzini, istituzione del doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive nel tratto compreso tra il civico 2 e via Roma, e accesso alla ZTL in via Carlo Cattaneo solo dal varco di via Cairoli (a esclusione del tratto fino al civico 2) per proroga lavori di costruzione della rete di teleriscaldamento dalle 18 del 24 luglio alle 18 del 29 luglio;

via GERENZONE, altezza civico 10, restringimento per allacciamento alla rete elettrica nei giorni dal 29 al 31 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371