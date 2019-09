Lavori in corso: le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco informa delle seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana:

– parziale restringimento di via Toscanini, all’altezza del civico 28, per urgenti lavori di riparazione perdita di acqua, il 22 novembre

– totale chiusura di via Sondrio, tratto compreso tra l’intersezione con via Spirola ed il civico 19, per lavori di posa tubazione gas, dalle ore 8.30 del 26 novembre alle 18.00 del 30 novembre e dalle ore 8.30 del 3 dicembre alle 18.00 del 7 dicembre

– parziale restringimento di via Pergola, all’altezza del civico 17, per lavori di posa cavi in fibra ottica, dal 26 novembre al 7 dicembre

– parziale restringimento di via Alla Spiaggia, zona sottopasso, via Elettrochimica, viale Brodolini dalla pista ciclabile al sottopasso via Alla Spiaggia, dal 26 novembre al 3 dicembre, per lavori di ripristino definitivo pavimentazione

– parziale restringimento di via Del Sole per lavori di allacciamento gas, il 26 novembre

– parziale restringimento di via Quarto per lavori di allacciamento gas, acqua e fognatura dal 26 al 27 novembre

– parziale restringimento di corso Promessi Sposi per lavori di posa cavi elettrici, il 26 novembre

– parziale restringimento di piazza Carducci, all’altezza del civico 3, per lavori di posa n. 3 dissuasori di sosta, un giorno compreso tra il 26 novembre ed il 3 dicembre

– totale chiusura di via Settala, all’altezza del civico 7, per lavori di riparazione perdita acquedotto, il 27 novembre

– proroga totale chiusura di via Nazario Sauro tratto tra p.za Garibaldi a limite ZTL, per completamento lavori di rifacimento pavimentazione, fino al 7 dicembre