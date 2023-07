Lecco. Lavori in corso, le modifiche alla viabilità della settimana da lunedì 10 luglio

Tanti gli interventi nelle strade lecchesi, con conseguenti variazioni alla circolazione

Pulizia parcheggi notturna, rete del teleriscaldamento e altre opere in corso in città

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 10 luglio e martedì 11 luglio e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 11 luglio nelle aree di via Garabuso, via Cimabue, via Marconi, via Risorgimento, via Giusti, piazza Giuseppe Garibaldi, via Pergolesi, via Prealpi, via Guado, piazza XXV Aprile e via Orlando Sora.

Si comunicano inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via BARACCA, tratto compreso tra l’intersezione con via Belfiore e via Tito Speri, senso unico di marcia verso via Belfiore, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per la costruzione della rete del teleriscaldamento dalle 8 del 10 luglio alle 19 del 15 luglio;

via GALILEO GALILEI, tratto all’altezza del civico 28, senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di fresatura e asfaltatura il 10 e 11 luglio;

via CERNAIA, tratto all’altezza del civico 32, senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di fresatura e asfaltatura l’11 luglio;

via TONALE, angolo via Cernaia, senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di fresatura e asfaltatura il 12 luglio;

via GALANDRA, restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo e allaccio utenze il 10 e 11 luglio;

via GOITO, restringimento della sede stradale per lavori di sostituzione alla tubazione idrica il 14 luglio;

via FRANCESCO D’ASSISI, tratto all’altezza del civico 40, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e riparazione a un guasto alla linea telefonica dal 10 al 12 luglio;

via BARACCA, tratto da via Tito Speri e via Belfiore, senso unico di marcia per prosecuzione lavori dal 10 al 15 luglio;

via GORIZIA, via GIUSEPPE ARRIGONI, via FUMAGALLI e via MATTEOTTI, parziali restringimenti della sede stradale per lavori di ripristino definitivo dell’asfalto dal 10 al 18 luglio.

Segnaliamo inoltre le modifiche alla viabilità previste per la competizione sportiva ‘Stoppani Vertical Race’ organizzata dall’A.S.D. Sky Lario Runners di Galbiate giovedì 13 luglio: divieto di transito veicolare in via Ai Poggi, nel tratto compreso tra il civico 2 (Lavatoio) e il sentiero per Deviscio, dalle 19.30 alle 20.30 e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Ai Poggi, nel tratto compreso tra il civico 2 (Lavatoio) e il sentiero per Deviscio, dalle 18 alle 21. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’ordinanza viabilistica a questo collegamento.

Vi ricordiamo, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 12 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371