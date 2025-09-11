Lavori in lungolago, da lunedì cantiere in via Martiri delle Foibe per cercare ordigni bellici

Le attività di indagine, preliminari alla prosecuzione del cantiere di riqualifica in corso, dureranno 60 giorni circa
LECCO – Prosegue il percorso di riqualificazione del lungolago cittadino. Da lunedì prossimo, 15 settembre, una parte di via Martiri delle Foibe verrà interessata da un nuovo cantiere. L’intervento, spiegano dal Comune, riguarda le attività di verifica della presenza di eventuali ordigni bellici e, se necessario, la loro bonifica.
Le indagini avranno una durata stimata di circa 60 giorni. L’obiettivo è garantire la piena sicurezza delle aree prima di procedere con le opere di riqualificazione urbana.
L’amministrazione ha confermato che sarà sempre possibile raggiungere la piattaforma galleggiante, accessibile per l’intera durata dei lavori.
Un cantiere, quello di riqualificazione del lungolago cittadino, da 10 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, destinato a ridisegnare uno degli spazi più frequentati e simbolici della città.