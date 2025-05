Lavori in lungolago e parcheggi, alle Caviate arrivano 150 posti auto

Sfuma l’ipotesi, proposta da Confcommercio, di mantenere alcuni stalli alla Malpensata

Alle Caviate nuove palazzine e un parcheggio con almeno 150 stalli pubblici: c’è la proposta, in corso le valutazioni

LECCO – Si torna a parlare di parcheggi in lungolago. A sollevare il tema la scorsa settimana la consigliera Cinzia Bettega (Lega), che, in Consiglio Comunale, ha chiesto all’amministrazione lumi sullo stato di avanzamento della proposta di Confcommercio Lecco di poter mantenere almeno una parte dei parcheggi nell’area tra la Malpensata e via Capodistria.

Facciamo un passo indietro. La rimozione dei parcheggi sul lungolago cittadino interessato dalla riqualificazione denominata ‘Waterfront’ era stata annunciata a suo tempo dall’amministrazione comunale e definita necessaria per fare spazio alla nuova pista ciclabile che affiancherà la passeggiata a lago rimessa a nuovo nel tratto compreso tra l’imbarcadero e le Caviate. 80, in tutto, gli stalli sacrificati: i primi, a pagamento, sono già ‘saltati’ con l’avvio dei lavori, un anno fa circa. Gli altri attualmente presenti (a strisce bianche) verranno man mano rimossi.

A fine dello scorso anno Peppino Ciresa, consigliere comunale e membro di Confcommercio Lecco, aveva avanzato al Comune la richiesta di valutare la conservazione dei posti auto almeno nell’area compresa tra la località Malpensata e via Capodistria, dove a suo dire la larghezza della carreggiata consentirebbe sia la nuova pista ciclabile prevista che il mantenimento dei posti auto, utili non solo ai commercianti ma anche ai residenti. Il tema era stato al centro di un incontro, avvenuto a dicembre, tra Comune e Confcommercio, al termine del quale l’amministrazione aveva promesso appositi accertamenti tecnici sulla proposta. E proprio sull’esito di quegli accertamenti si è concentrata la domanda della consigliera Bettega in Aula lunedì sera, che tuttavia non ha avuto risposta.

Da quanto appreso, il Comune ha predisposto ed effettuato di recente dei sopralluoghi nell’area interessata per valutare il mantenimento di alcuni dei posti auto. L’esito degli approfondimenti non è ancora stato ufficializzato ma, al momento, parrebbe negativo: troppo ‘risicati’ gli spazi per poter lasciare gli stalli. Contestualmente, però, l’amministrazione starebbe vagliando l’ipotesi di riservare nelle vie attigue (principalmente in via Spirola) dei posti auto per i residenti, non è ancora chiaro con quale modalità.

In attesa di conferme, sul fronte posti auto ci sono buone notizie sul progetto di riqualifica che interesserà l’area dell’ex villa Brick alle Caviate, ‘protagonista’ di un Atu (Ambito di Trasformazione Urbana) che prevede la realizzazione di tre nuove palazzine residenziali, un hotel e un parcheggio con almeno 150 posti auto riservati ad uso pubblico. La notizia era stata data dal sindaco Mauro Gattinoni nel corso del consiglio comunale di lunedì sera: “Due settimane fa è stata protocollata la proposta del privato, la scheda del Pgt prevede che, oltre ai parcheggi destinati alle nuove palazzine, siano messi a disposizione almeno 150 posti auto ad uso pubblico”.

L’iter, come detto, è appena iniziato: il Comune dovrà valutare la pertinenza della proposta con la scheda del Pgt e formulare eventuali valutazioni. Certamente però “l’immissione” – quando sarà – di altri 150 posti auto pubblici sarà una vera e propria ‘boccata d’aria’ per chi arriva in città.