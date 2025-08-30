Lavori, mercato e Sound of Lecco: le modifiche alla viabilità della settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità in programma la prossima settimana il comune di Lecco segnala quelle determinate dai concerti di Sound Of Lecco sulla Lake Arena dal 2 al 7 settembre disponibili a questo collegamento.

Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 3 settembre:

via FIUME, altezza via Foscolo, restringimento per sostituzione chiusino idrante dall’1 al 5 settembre;

via MENTANA, altezza civico 95, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura dall’1 al 5 settembre;

via BALICCO, altezza civico 47, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura dall’1 al 5 settembre;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, tratto dal civico 20 al civico 41, restringimento per sistemazione chiusini fognatura dall’ 1 al 5 settembre;

via NINO CASTELLI, altezza civico 6, restringimento per isolamento presa rete gas il 1° settembre;

via BOVARA, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra largo Montenero e il civico 45 e sospensione rilevazione accessi da piazza Cermenati per realizzazione nuova postazione di videosorveglianza urbana dalle 20 del 2 settembre alle 6 del 3 settembre;

via SONDRIO, divieto di transito all’altezza del civico 8 e istituzione doppio senso di marcia e limite di 30 km/h nel tratto compreso tra i civici 8 e 6 e nel tratto compreso tra il civico 7 e via Spirola per occupazione suolo pubblico dalle 8 alle 18 del 3 settembre;

corso EMANUELE FILIBERTO, altezza civico 104, restringimento regolamentato tramite movieri per rifacimento marciapiede il 4 e 5 settembre;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, altezza corso Monte San Gabriele, restringimento per asfaltatura il 3 e 4 settembre;

via APPIANI, tratto da via Pizzi a corso Martiri, divieto di transito per ripristino post lavori realizzazione rete teleriscaldamento dalle 7 alle 12 il 4 e 5 settembre;

controviale di viale DANTE, divieto di transito per ripristino post lavori realizzazione rete teleriscaldamento dalle 13 alle 15 il 4 e 5 settembre.

Infine si segnalano le modifiche determinate dalla cena conviviale tra residenti in programma mercoledì 3 settembre, per la quale sarà istituito il divieto di transito dalle 18 alle 23 in via Massimo D’Azeglio all’altezza del civico 19.

