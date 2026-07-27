Lavori per il teleriscaldamento. Da oggi fino al 21 agosto chiuso un tratto di via Parini

Da oggi aperto il cantiere ed entrate in vigore le modifiche alla viabilità

Al momento non si segnalano particolari criticità

LECCO – Mezzi e operai sono entrati in azione dalle 8.30 di questa mattina in via Parini, dove ha preso il via il cantiere per la posa della rete del teleriscaldamento. Nelle prime ore di attività si è registrato qualche rallentamento alla circolazione, soprattutto in via Grassi, ma al momento non si segnalano particolari criticità e il traffico continua a scorrere.

L’intervento, autorizzato nei giorni scorsi da RFI, riguarda la posa della rete del teleriscaldamento sul cavalcavia di via Parini, in attraversamento sopraelevato della linea ferroviaria. L’attività non avrà alcun impatto sulla circolazione dei treni.

Con l’apertura del cantiere sono scattate anche le modifiche alla viabilità concordate con il Comune di Lecco. In via Giuseppe Parini è stato infatti istituito il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Ongania e via Grassi, mentre restano garantiti il passaggio pedonale e l’accesso al cimitero.

Salvo imprevisti di cantiere, i lavori si concluderanno il 21 agosto, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi e l’impatto sul traffico cittadino.