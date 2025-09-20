Lavoro e sicurezza. Il 12 ottobre l’ANMIL ricorda le vittime degli incidenti

L’ANMIL di Lecco celebra il ricordo delle vittime del lavoro con una commemorazione silenziosa al monumento di Largo Caleotto
LECCO – L’Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, promuove la 75esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, in programma domenica 12 ottobre alle ore 11 su tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa nasce con lo scopo di ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema ancora oggi drammaticamente attuale.
Come ogni anno, l’Anmil di Lecco rende omaggio, presso il monumento di Largo Caleotto, a chi ha perso la vita sul lavoro. “Quest’anno la commemorazione sarà ancora più intensa: tre minuti di silenzio, uno per ciascuna delle tre vittime che, in media, ogni giorno muoiono mentre lavorano. Nessun discorso, nessuna parola. Solo silenzio” spiegano dall’Anmil di Lecco.
Per info: www.anmil.it