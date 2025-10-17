Le biblioteche lecchesi accolgono i nuovi iscritti con gadget personalizzati

Dal 20 ottobre, zainetti e custodie impermeabili per dispositivi elettronici per tutti i nuovi iscritti

Valorizzazione delle biblioteche come spazi di incontro, crescita e inclusione

LECCO – Parte ufficialmente lunedì 20 ottobre l’iniziativa di accoglienza rivolta ai nuovi utenti delle biblioteche del territorio lecchese, promossa dal Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese nell’ambito del progetto “Relazioni”, con il sostegno di Acinque.

Tutte le biblioteche della rete distribuiranno gadget promozionali personalizzati pensati come gesto di benvenuto. Per i più giovani, dagli iscritti alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado, è previsto uno zainetto a sacca, mentre per tutti gli altri nuovi iscritti, inclusi adolescenti, adulti e anziani, verrà consegnata una custodia impermeabile per dispositivi elettronici.

L’iniziativa mira non solo a promuovere i servizi bibliotecari, ma anche a rafforzare il senso di appartenenza a una rete culturale viva e condivisa, valorizzando le biblioteche come spazi di incontro, crescita e partecipazione attiva dei cittadini.

Iscriversi oggi a una biblioteca del Sistema significa entrare a far parte di una comunità culturale dinamica, dove non si è semplici lettori, ma protagonisti di un ambiente ricco di opportunità. Le biblioteche propongono laboratori creativi e formativi, letture animate, incontri con autori, attività pratiche per tutte le età e una vasta gamma di servizi digitali, dalla consultazione online del catalogo alla prenotazione dei libri, dall’accesso gratuito agli e-book a riviste digitali e banche dati.

Questi spazi sono anche luoghi di relazione e socialità, dove costruire legami e sentirsi parte attiva del territorio. Il gadget consegnato ai nuovi iscritti non è quindi solo un omaggio materiale, ma un simbolo di accoglienza e inclusione, l’inizio di un percorso condiviso all’interno della comunità bibliotecaria.

Il catalogo completo delle biblioteche della provincia di Lecco e tutte le informazioni sui servizi e sugli eventi sono disponibili sul sito lecco.biblioteche.it.