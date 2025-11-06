Le “Cronachette” di Vitali e Nessi arrivano nelle RSA lecchesi

Un protocollo per portare nelle case di riposo la serie di cortometraggi che unisce cultura e memoria

Diffusione gratuita per promuovere inclusione e socializzazione

LECCO – Le “Cronachette“ sbarcano nelle RSA della provincia di Lecco. Grazie a un protocollo di collaborazione firmato tra Auser Provinciale Lecco e Uneba Lecco, la fortunata serie di cortometraggi ideata dallo scrittore Andrea Vitali e dalla regista Paola Nessi entrerà a far parte dei programmi di animazione e socialità delle strutture residenziali per anziani.

Il progetto, promosso da Auser con il sostegno delle case di riposo aderenti a Uneba, ha un obiettivo chiaro: favorire l’inclusione e la socializzazione, stimolare la memoria e regalare momenti di leggerezza agli ospiti, unendo cultura e benessere.

“Cronachette” è una raccolta di brevi racconti filmati, interpretati e narrati da Andrea Vitali, che mettono in scena episodi quotidiani, equivoci e piccoli incidenti di percorso con il tono ironico e affettuoso tipico dello scrittore bellanese.

Un mosaico di storie “a km 0”, ambientate e ispirate al territorio lecchese, che trasformano la semplicità della vita di provincia in occasione di riflessione e sorriso.

I cortometraggi – disponibili anche sul canale YouTube Auser Lecco Cronachette – saranno forniti gratuitamente e con cadenza periodica da Auser alle strutture indicate da Uneba, per essere proiettati nelle attività di animazione, socialità e stimolazione cognitiva.

“Sono veramente contento di questa collaborazione con Uneba – dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale di Lecco – che ci permetterà di portare Cronachette nelle RSA. I cortometraggi, nati da un’idea del nostro illustre volontario Andrea Vitali e dalla regista Paola Nessi, traggono spunto dai romanzi del grande scrittore bellanese. Una proposta di qualità, che ha l’ambizione di strappare un sorriso, e perché no far riflettere, i nostri anziani. E non c’è nulla di meglio che una buona visione in compagnia contro il logorio della vita moderna”.

“Con piacere Uneba ha accolto la disponibilità di Auser a valorizzare i cortometraggi della collana Cronachette, un ulteriore strumento di comunicazione per far entrare nei servizi a beneficio degli anziani accolti storie quotidiane, che oltre a strappare un sorriso coltivano e stimolano la memoria – afferma Virginio Brivio, presidente di Uneba Lecco – Una memoria che non è nostalgia, ma occasione per valorizzare pezzi di vita propria e altrui. Ed anche significativo che i cortometraggi siano “prodotti a KM 0″, con registi, autori, località, detti e attori del nostro territorio, che rendono ancora più vicino ciò che si vede con ciò che magari si è vissuto nella propria vita. Un grazie sincero ad Auser e agli autorevoli ideatori e produttori dei video da parte delle oltre 25 strutture associate ad Uneba Lecco, che potranno beneficiare di questa opportunità nell’ambito dei progetti di animazione e di vita nelle strutture”.