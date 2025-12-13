Le modifiche alla viabilità in città della prossima settimana a partire da lunedì 15

LECCO – Il Comune di Lecco informa sulle seguenti modifiche alla viabilità:

via MARSALA, altezza civico 10, divieto di transito veicolare (eccetto residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai da via Caldone), sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Caldone e il civico 14 e sospensione senso unico di marcia in via Caldone tra via Rimembranza e il civico 19 per esecuzione opere edili, dalle 8.30 alle 12.30 del 15 dicembre;

via DELL’ISOLA, tratto compreso tra i civici 3/A e 11, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 3/A e 11, istituzione del doppio senso di marcia tra il civico 12 e via Varese per occupazione suolo pubblico, dalle 7 alle 17.30 del 15 dicembre;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto compreso tra i civici 4 e 13, restringimento per collegamento fibra nei giorni dal 15 al 17 dicembre;

via ANTONIO BONAITI, tratto compreso tra i civici 8 e 55, proroga divieto di transito veicolare fino alle 17 del 19 dicembre;

via DELL’ISOLA, altezza intersezione via Corti, divieto di transito veicolare per rifacimento marciapiede e camminamento, dalle 8 del 15 dicembre alle 17 del 17 dicembre;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, altezza civico 9/B, restringimento regolamentato da movieri per realizzazione allaccio rete bassa tensione dal 15 al 19 dicembre;

viale VALSUGANA, altezza civico 18, senso unico alternato con impianto semaforico e limite di 30 km/h per riparazione perdita idrica, dalle 9 alle 18 del 17 dicembre;

via GUGGIAROLO, altezza civico 1, restringimento per rinnovo allaccio il 17 dicembre;

via FIANDRA, tratto compreso tra il civico 27 e via Monsignor Polvara, restringimento per allacciamento alla rete bassa tensione dal 18 al 23 dicembre;

località PRATO RUBINO, altezza civico 1, divieto di transito veicolare per realizzazione nuovo allaccio, dalle 8 alle 18 del 18 dicembre.

Vi segnaliamo, inoltre, che per consentire lo svolgimento del presepe vivente promosso dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Laorca, domenica 20 dicembre dalle 10 alle 22 sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in via S.S. Pietro e Paolo.