Le scuole di Benevento e Todi alla scoperta di Lecco ospiti della scuola Ticozzi

Successo per un intenso gemellaggio all’insegna della condivisione e partecipazione

“Gemellaggio non significa solo accogliere altre scuole e passare dei giorni insieme, ma si riempie di significato didattico-pedagogico, culturale e soprattutto sociale”

LECCO – Quelli appena trascorsi sono stati giorni molto intensi per la scuola secondaria di primo grado “Don G. Ticozzi” di Lecco. Giorni all’insegna dell’incontro e della condivisione con un unico scopo: condividere la scuola… la scuola che unisce, che rende partecipi, che include e che, allo stesso tempo, si fa esclusiva nella ricerca, programmazione, attuazione e nell’arricchimento dell’offerta formativa.

“La parola ‘gemellaggio’ per la nostra realtà scolastica non significa solo accogliere altre scuole e passare dei giorni insieme, ma si riempie di significato didattico-pedagogico, culturale e soprattutto sociale – ha detto il Dirigente scolastico Enrico Delfini -. Il nostro gemellaggio è anche un esempio reale di una buona pratica di Continuità orizzontale, promuovendo e partecipando ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Infatti è ormai una prassi confermata il momento dell’anno scolastico dedicato al cosiddetto Gemellaggio. Quest’anno le scuole invitate sono state: le scuole secondarie di primo grado delle città di Benevento e Todi“.

Le scolaresche ospitate sono state accolte lunedì 13 aprile presso la sala “Don G. Ticozzi” di Lecco con il concerto di apertura che ha visto protagonista l’orchestra del liceo scientifico e musicale “G.B. Grassi”, diretta dal prof. Maurizio Fasoli. “Fare musica insieme unisce e ci rende persone migliori” ha affermato la Dirigente del Liceo Grassi Carmela Merone, dando il suo benvenuto a tutti.

Nei giorni successivi sono continuate le attività di accoglienza che rispecchiano e richiamano il territorio a livello paesaggistico e culturale, come l’uscita in canoa su “Quel ramo del Lago di Como”, la visita a “Villa Manzoni”, appena ristrutturata, punta di diamante della città di Lecco. A completare la parte delle attività dedicate alla conoscenza del territorio è stata l’escursione al Parco Minerario dei Piani Resinelli, nel cuore della Grigna, visita che unisce natura, memoria e scoperta nel cuore delle montagne simbolo della Lombardia.

Così tra prove musicali, visite e momenti conviviali le scolaresche hanno potuto godere di un clima familiare e conoscere la storia e il profilo socio-culturale di Lecco. Non sono mancate attività sportive e ricreative come il torneo di calcio e pallavolo presso l’oratorio di Castello, che ha offerto ospitalità anche per i pasti serali e la splendida serata di chiusura presso l’aula magna della Scuola Secondaria “Don G. Ticozzi”.

Il concerto di martedì sera presso la “Casa dell’Economia” ha poi reso ancora più suggestivo il clima di questo gemellaggio; si sono susseguiti momenti musicali a momenti di ringraziamenti e cordialità reciproca tra le scuole e gli enti del territorio. Infatti erano presenti in sala il Sindaco di Lecco e l’assessore all’istruzione e allo sport. Il Dirigente scolastico Enrico Delfini ha poi preso la parola per ringraziare le autorità intervenute, gli alunni e le alunne, le scolaresche di Benevento e Todi insieme ai loro professori e Dirigenti. Non sono mancati i ringraziamenti per i docenti, personale ATA, genitori della Scuola Secondaria “Don G. Ticozzi”, l’Associazione “Scuola Famiglia” e in particolare al prof. Claudio Corrado, da sempre impegnato nell’organizzazione e nella gestione di diversi gemellaggi che da anni danno lustro alla scuola lecchese.