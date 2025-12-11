Le stelle manzoniane brillano a Lecco: 500 partecipanti alla charity dinner di Croce Verde Bosisio

Si è svolta mercoledì 10 dicembre la quarta edizione della charity dinner organizzata da Croce Verde Bosisio

Il presidente di Croce Verde Bosisio: “Gli imprenditori del territorio sono sensibili ai bisogni dei più fragili, e Croce Verde è garanzia di affidabilità e vicinanza”

LECCO – Le Stelle Manzoniane continuano a brillare. Si è svolta ieri sera la quarta edizione della charity dinner organizzata da Croce Verde Bosisio a sostegno di Banca delle Visite e, da quest’anno, del progetto QuindiCiSiamo di Mission Bambini.

Da anni, la Banca delle Visite si impegna a rendere il diritto alla salute accessibile a tutti. La fondazione raccoglie donazioni per finanziare visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni mediche per chi si trova in difficoltà economica o non può permettersi di attendere i tempi del sistema sanitario pubblico.

Oltre 60 aziende hanno aderito all’invito che ha coinvolto circa 500 ospiti, riempiendo il Palataurus di Lecco. La serata, presentata da Irene Colombo, ha seguito il format di successo delle edizioni precedenti: una elegante cena seguita da uno spettacolo e un dj set.

Grazie alla partnership con Banca delle Visite, nel 2024 Croce Verde ha potuto donare 378 visite e esami ai cittadini fragili del territorio, oltre a più di 100 elettrocardiogrammi gratuiti a scopo preventivo.

In questi anni di attività, il progetto ha raggiunto centinaia di cittadini, offrendo sostegno rapido, concreto e capillare.

La novità di quest’anno è stata la partecipazione di Mission Bambini, fondazione che si occupa di garantire ai bambini il diritto alla salute e all’istruzione. Attraverso progetti educativi, interventi sanitari e programmi di sostegno, l’organizzazione offre nuove opportunità a migliaia di minori che vivono in situazioni di fragilità o emergenza. E’ il caso del progetto QuindiCiSiamo, che ha coinvolto anche le Stelle Manzoniane.

Grazie alla raccolta di questa edizione, Banca delle Visite e Croce Verde continueranno a erogare prestazioni gratuite, mentre Mission Bambini offrirà un intervento salvavita ad almeno un bambino cardiopatico.

Il presidente di Croce Verde Bosisio Filippo Buraschi ha dichiarato: “Oggi, dopo la quarta edizione, possiamo dire che il format della serata funziona e che abbiamo vinto la scommessa fatta quattro anni fa. Voglio ringraziare le Stelle, che hanno dato un contributo fondamentale”.