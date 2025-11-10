Le Stelle Manzoniane, torna la charity dinner per un futuro più solidale

Appuntamento il 10 dicembre al Palataurus di Lecco
Sul palco, ospiti e testimonianze racconteranno storie di impegno e speranza
LECCO – Giunta alla sua quarta edizione, Le Stelle Manzoniane torna anche quest’anno come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla solidarietà e alla responsabilità sociale. La charity dinner organizzata da Croce Verde Bosisio AP sosterrà due importanti realtà impegnate nel sociale: Fondazione Banca delle Visite ETS e Mission Bambini ETS.
Nel corso degli anni, l’evento si è affermato come un punto di riferimento per il territorio, capace di trasformare una serata di festa in un’occasione concreta per fare del bene. Oggi, Le Stelle Manzoniane supera i confini locali e nazionali, ampliando la propria visione e generando un impatto sempre più globale.
Il 10 dicembre 2025, presso il Palataurus di Lecco, dalle ore 19.30 un aperitivo di benvenuto darà il via a un evento che proseguirà con la cena di gala alle 20.30, in un’atmosfera elegante e ricca di significato. Sul palco, ospiti e testimonianze racconteranno storie di impegno e speranza, mentre aziende e cittadini saranno protagonisti di una rete di solidarietà capace di moltiplicare il valore della comunità.
La Banca delle Visite: il diritto alla salute non può attendere
Da anni La Banca delle Visite si impegna a rendere il diritto alla salute accessibile a tutti. Attraverso un sistema solidale ispirato alla tradizione del “caffè sospeso”, la Fondazione raccoglie donazioni che vengono trasformate in visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni mediche gratuite per chi si trova in difficoltà economica o non può attendere i tempi del sistema sanitario pubblico.
Grazie alla collaborazione con Croce Verde Bosisio, che ne è Amico Point per la provincia di Lecco, il progetto ha raggiunto centinaia di cittadini in condizioni di fragilità, offrendo un sostegno rapido, concreto e capillare. L’obiettivo è continuare a crescere, affinché nessuno debba rinunciare a curarsi per motivi economici.
Mission Bambini: dare un futuro ai più piccoli
Nata venticinque anni fa, Mission Bambini è una fondazione che lavora ogni giorno per garantire ai bambini in Italia e nel mondo il diritto alla salute, all’istruzione e a un’infanzia serena. Attraverso progetti educativi, interventi sanitari e programmi di sostegno, l’organizzazione offre nuove opportunità a migliaia di minori che vivono in situazioni di povertà, fragilità o emergenza.
Attraverso l’evento, Croce Verde Bosisio e Mission Bambini si pongono un obiettivo concreto e dal forte valore simbolico: offrire un intervento salvavita ad almeno un bambino cardiopatico. Partecipare a Le Stelle Manzoniane 2025 significa quindi non solo sostenere la salute delle persone fragili, ma anche contribuire a garantire ai bambini un presente più sicuro e un domani ricco di possibilità.
I Benefici per il Territorio e per le Aziende Partecipanti
Partecipare a Le Stelle Manzoniane 2025 significa compiere un gesto concreto di solidarietà e, allo stesso tempo, rafforzare la reputazione aziendale attraverso un impegno sociale tangibile.
Sostenendo l’evento, le imprese diventano partner di due progetti di grande valore: La Banca delle Visite, che garantisce prestazioni mediche gratuite a chi ne ha bisogno, e Mission Bambini, che assicura salute, istruzione e opportunità ai più piccoli. Un’opportunità per condividere un gesto significativo con clienti, partner e collaboratori, lasciando un segno che parla anche di chi lo compie.
Le Stelle Manzoniane offrono un’importante occasione di networking, in cui aziende, professionisti e realtà del territorio si incontrano in un contesto autentico e condiviso. Allo stesso tempo, rappresentano un modo diverso e significativo di celebrare il Natale con colleghi e partner, trasformando una cena in un momento di responsabilità collettiva e costruzione di futuro.
I numeri del 2025
Nei primi nove mesi del 2025, la collaborazione tra Banca delle Visite e l’Amico Point Croce Verde Bosisio ha permesso di donare circa 285 prestazioni mediche e trasporti gratuiti sul territorio lecchese, con l’obiettivo di raggiungere almeno i 340 interventi entro la fine dell’anno.
Questi traguardi confermano, anche quest’anno, quanto la solidarietà e l’impegno sociale possano generare effetti concreti nella comunità, rendendo la salute un bene accessibile e garantito per tutti.
Un Invito a fare la differenza
“Le Stelle Manzoniane 2025 non è solo una cena di gala, ma un’occasione concreta per generare valore condiviso, rafforzare legami sul territorio e trasformare la solidarietà in azioni tangibili. È un momento per ritrovarsi, festeggiare e condividere ciò che conta davvero: impegno, comunità, futuro. Aziende, cittadini e istituzioni sono invitati a partecipare per abbracciare una visione comune fatta di responsabilità, equità e celebrazione. Perché fare del bene, insieme, è il modo più bello per chiudere l’anno”.