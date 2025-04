Le Uova di Pasqua AIL tornano nelle piazze della provincia di Lecco

Dal 4 al 6 aprile, acquistando un uovo AIL si sostiene la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma

Anche quest’anno, AIL porta le sue Uova di Pasqua nelle piazze italiane per finanziare la ricerca e aiutare i pazienti con tumori del sangue

LECCO – Anche quest’anno le Uova di Pasqua AIL tornano anche nelle piazze della provincia di Lecco per sostenere la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nei giorni 4, 5 e 6 aprile i volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma saranno presenti con i banchetti solidali per raccogliere fondi a favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti ematologici.

L’iniziativa, ormai diventata una tradizione, rappresenta un’importante occasione per contribuire attivamente alla battaglia contro i tumori del sangue. Con una donazione minima di 15 euro sarà possibile ricevere un uovo di cioccolato e, al tempo stesso, offrire un aiuto concreto alla ricerca scientifica e ai centri ematologici in tutta Italia. “Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno a oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori, il supporto ai Centri Ematologici e l’assistenza migliore per i pazienti in tutta Italia. C’è la possibilità per tante persone di vivere il proprio futuro con speranza”, sottolinea l’associazione nel messaggio promozionale della campagna.

Il volto della nuova edizione è quello di una paziente che abbraccia un uovo di cioccolato, accompagnata dallo slogan: “Per me quest’uovo è Pasqua, Ferragosto e spero tantissimi compleanni.” Un messaggio forte e simbolico che vuole ribadire quanto sia fondamentale continuare a sostenere AIL e la sua missione.

Grazie ai progressi della ricerca e all’impegno costante dell’associazione, oggi il 70% delle persone affette da un tumore del sangue guarisce o riesce a convivere con la malattia. Un traguardo significativo, reso possibile anche dal contributo di chi ogni anno sceglie di partecipare a questa iniziativa solidale.