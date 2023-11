Lecco. 2.800 mele di San Nicolò consegnate agli studenti

A riceverle saranno scuole materne, elementari e medie di Lecco

Il frutto rosso offerto dal Comune di Lecco nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 dicembre

LECCO – Le tradizionali mele di San Nicolò tornano in città: tra scuole materne, elementari e medie saranno in totale 2.800 quelle consegnate agli studenti lecchesi in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

A offrirle il Comune di Lecco, in collaborazione con Dussmann, la società che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. La consegna avverrà lunedì 4 e martedì 5 dicembre in tutte le scuole dell’infanzia statali e paritarie di Lecco, confezionate dalle volontarie e dai volontari di AVPL e trasportate nei vari istituti scolastici della città grazie a Cesea, sotto il coordinamento del Giglio di Pescarenico. Le mele rosse allieteranno il Santo Patrono di 1.110 piccoli frequentanti le materne di Lecco, ma anche bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio di ristorazione comunale, pronti a riceverle a fine pasto, per un totale complessivo di circa 1600 mele, ad aggiungersi alle 1200 confezionate per le materne.

Commenta così l’inziativa l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Voglio ringraziare tutti coloro che aiuteranno i bambini e le bambine della nostra città a mantenere viva la tradizione del nostro Santo Patrono, da chi ha fornito le mele, a chi le ha confezionate con cura, a chi le consegnerà e anche ai nonni e alle nonne che, in alcune scuola dell’infanzia, racconteranno ai bambini aneddoti legati ai propri ricordi della festa di San Nicolò. Con questa ricorrenza si apre il periodo dell’anno più caro ai più piccoli: quello dei festeggiamenti natalizi. A tutti, alunni e genitori, vanno i miei più cari auguri di pace e serenità!”.

“Ritornano anche quest’anno le celebrazioni del patrono – aggiunge Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco – occasione unica per riscoprire il nostro senso d’appartenenza e per favorire quel dialogo intergenerazionale che permette alle persone che abitano nella nostra città di sentirsi parte della stessa comunità. Grazie di cuore al nostro spazio di comunità “il Giglio” e alle persone che lo frequentano sempre disponibili e attente a costruire legami e relazioni positive in ogni rione e luogo della nostra città”.