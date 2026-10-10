Lecco, 47mila euro per la comunicazione istituzionale: incarico a Ophelia

Affidato alla società con sede a Cantù un servizio specialistico di supporto alla comunicazione istituzionale

LECCO – Il Comune di Lecco affida a Ophelia s.r.l., società con sede a Cantù, un servizio specialistico di supporto alla comunicazione istituzionale. L’incarico, disposto con determinazione del 9 ottobre, avrà durata dal 15 ottobre 2026 al 31 dicembre 2028, per una spesa complessiva di 47mila euro, Iva inclusa.

Il servizio punta ad affiancare gli uffici comunali nelle attività di comunicazione e gestione dei social network, integrando le competenze già presenti nell’ente. Le funzioni di indirizzo, programmazione e responsabilità editoriale resteranno comunque in capo al Comune.

È prevista anche un’opzione di rinnovo fino al 31 marzo 2031, per ulteriori 42.750 euro Iva inclusa. La proroga non sarà automatica, ma subordinata a una valutazione positiva del servizio e alla disponibilità delle risorse finanziarie.