Lecco, a Pescarenico si apre “Note al Museo” 2026: concerto il 10 maggio a Cerabino Pianoforti

Alle 17 il concerto “Un soffio di Romanticismo” con Rondoni, Pedretti e Merli e musiche di Reinecke e Jenner

La rassegna di Mikrokosmos propone sette appuntamenti fino al 27 giugno e coinvolge anche Como, Bergamo e Monza Brianza

LECCO – Si apre domenica 10 maggio alle ore 17, a Pescarenico, la nuova edizione 2026 della rassegna “Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura”, promossa dall’Associazione Mikrokosmos APS con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea).

Il primo appuntamento si terrà negli spazi di Cerabino Pianoforti, in via dei Pescatori 49, con il concerto “Un soffio di Romanticismo”. Protagonisti Ivano Rondoni al clarinetto, Alfredo Pedretti al corno e Giuseppe Merli al pianoforte.

Il programma propone due composizioni cameristiche: il Trio op. 274 di Carl Reinecke e il Trio in mi bemolle maggiore di Gustav Jenner, articolati in più movimenti che accompagnano l’ascoltatore in un percorso musicale di matrice romantica.

I tre interpreti vantano un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ivano Rondoni, diplomato e laureato con il massimo dei voti, si è esibito come solista e in ensemble in Europa, America e Turchia ed è docente di clarinetto al Conservatorio di Piacenza. Alfredo Pedretti, formatosi al Conservatorio di Milano, ha collaborato con importanti orchestre tra cui Teatro alla Scala, Rai e Orchestra della Svizzera italiana, partecipando a tournée internazionali. Giuseppe Merli, diplomato con lode, svolge attività concertistica in prestigiose sedi italiane ed europee ed è stato premiato in concorsi internazionali.

La rassegna “Note al Museo” si sviluppa in un circuito di sedi museali e artistiche di pregio, affiancando concerti a visite guidate e coinvolgendo, oltre alla provincia di Lecco, anche i territori di Como, Bergamo e Monza Brianza. La sezione primaverile prevede sette appuntamenti fino al 27 giugno, mentre una seconda parte è in programma nei mesi di settembre e ottobre.

L’ingresso è a offerta libera. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Associazione Mikrokosmos.