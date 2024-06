Lecco. Agevolazioni Tari 2024, domande fino al 17 luglio

Aperto il bando per ricevere un sostegno al pagamento della tassa

Ecco chi può fare domanda

LECCO – Aperto il bando che consente di ricevere un sostegno al pagamento della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche delle abitazioni di residenza (con eventuale pertinenza inclusa nel medesimo avviso di pagamento) che non siano accatastate in categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di pregio). 40.000 euro è il totale delle risorse messe a disposizione del Comune di Lecco per questa misura.

Possono presentare domanda gli intestatari della tassa residenti nel Comune di Lecco al 17 giugno 2024, in regola con il pagamento della Tari 2023 (o non tenuti al pagamento per tale anno) e in possesso di un indicatore Isee del nucleo familiare in corso di validità fino a 7.500 euro. Per farlo è necessario compilare il modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento e inviarlo all’indirizzo agevolazioni.tari@comune.lecco.it entro le ore 12 di mercoledì 17 luglio (non verranno accettati moduli scansionati, fotografati o compilati a mano). L’esito sarà comunicato con nota scritta ad ogni richiedente.

Così l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Siamo tutti chiamati a contribuire economicamente al funzionamento dei servizi del nostro comune ma sappiamo bene che per alcuni nuclei, a causa di particolari condizioni socioeconomiche, significa uno sforzo maggiore. Anche quest’anno dunque come amministrazione confermiamo il bonus tari, a sostegno delle famiglie con Isee più bassi”.

Nel caso di particolari difficoltà, per ricevere supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i seguenti numeri: 0341 481508 per l’Equipe 1 Servizio Famiglia e Territorio; 0341 481421 per l’Equipe 2 Servizio Famiglia e Territorio; 0341 481547 per l’Equipe 3 Servizio Famiglia e Territorio