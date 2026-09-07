Lecco al centro della ricerca internazionale: oltre 170 esperti per IFESS 2026

Il Politecnico di Lecco ha ospitato la conferenza dedicata alle tecnologie di stimolazione elettrica funzionale

Alla Piccola anche la gara internazionale di FES-cycling

LECCO – Per tre giorni Lecco è stata al centro della ricerca internazionale sulle tecnologie per la riabilitazione neurologica. Dal 2 al 4 settembre il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha ospitato la conferenza internazionale IFESS 2026, l’International Functional Electrical Stimulation Society, riunendo oltre 170 tra ricercatori, medici, fisioterapisti, ingegneri, aziende e stakeholder provenienti da 22 Paesi.

Il campus lecchese si è trasformato così in un punto di incontro tra ricerca scientifica, applicazione clinica e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di portare le soluzioni sviluppate nei laboratori sempre più vicino alla pratica riabilitativa e alla vita quotidiana delle persone.

Al centro della conferenza, il tema “From Lab to Life: Unlocking Neuroplasticity and Well-being through Emerging Electrical Stimulation Technologies”, dedicato alle nuove tecnologie di stimolazione elettrica e funzionale e alle loro possibili applicazioni per favorire il recupero funzionale, la neuroplasticità e il benessere.

La conferenza ha rappresentato un’occasione per presentare i più recenti risultati della ricerca e confrontarsi sulle prospettive future di strumenti che possono trasformare l’innovazione scientifica in concrete opportunità terapeutiche e riabilitative.

A coordinare l’organizzazione dell’appuntamento è stato un Comitato composto dalle professoresse Simona Ferrante, Emilia Ambrosini e Alessandra Pedrocchi del Politecnico di Milano, insieme al dottor Franco Molteni del Centro Riabilitativo Villa Beretta.

Tra gli appuntamenti della manifestazione, particolare attenzione ha suscitato il Lecco Cybersportday 2026, competizione dimostrativa di FES-cycling organizzata per portare la tecnologia fuori dai laboratori e mostrarne concretamente le potenzialità.

Il FES-cycling permette infatti a persone con paraplegia completa di pedalare su una bicicletta reclinata a tre ruote, grazie alla stimolazione elettrica funzionale dei muscoli degli arti inferiori. Attraverso elettrodi applicati sulla superficie della pelle, uno stimolatore invia impulsi elettrici coordinati che attivano i muscoli paralizzati e producono il movimento necessario alla pedalata.

Una tecnologia che non rappresenta soltanto una possibilità di pratica sportiva, ma che può essere utilizzata anche nell’ambito della sport-terapia e della riabilitazione, con potenziali benefici a livello muscolare, cardiovascolare e psicologico.

La gara si è svolta presso l’area mercatale de “La Piccola”, su un tracciato in asfalto di circa 400 metri. Sette atleti e team internazionali si sono sfidati con l’obiettivo di completare il percorso nel minor tempo possibile.

A conquistare la vittoria è stato Cedric Kapfenberger, del Team ViennaFES, Austria, che ha completato il tracciato in 1’58”361. In gara anche Julien Jouffroy del Team BFH-CybaTrike (Svizzera), Attila Sandor del Team HunFess (Ungheria), Nikolaus Tellian del Team ViennaFES (Austria), Reinhard Vetter del Team LMU Munich (Germania) e gli italiani Davide Rho e Andrea Gatti del Team Polimi.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato al Polo di Lecco un evento di tale rilevanza scientifica e sociale”, ha commentato il professor Marco Trabini, prorettore del Polo territoriale di Lecco. “La risposta della comunità scientifica e la grande partecipazione del pubblico alla gara di FES-cycling dimostrano come la tecnologia possa concretamente abbattere le barriere e trasformare la ricerca di laboratorio in nuove opportunità di vita e benessere per i pazienti”.

Con IFESS 2026, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha confermato il proprio ruolo di luogo di incontro tra ricerca, innovazione e applicazione concreta delle tecnologie. Una tre giorni che ha portato in città esperienze e competenze internazionali e che ha mostrato, anche attraverso lo sport, come la ricerca possa tradursi in strumenti capaci di incidere concretamente sulla qualità della vita.