Lecco. Al Politecnico una giornata per l’ambiente con 46 studenti internazionali

Di
-
Tempo di lettura: 3 minuti
poli e plastic free giugno 2026

Dopo i momenti di formazione, i partecipanti hanno raccolto circa 20 chili di plastica e rifiuti nelle aree esterne al campus

La referente di Plastic Free Ornella Pozzoni: “La sostenibilità non può restare un concetto teorico: deve diventare scelta quotidiana”

LECCO – Dalla formazione all’azione concreta sul territorio. Al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco una mattinata dedicata alla sostenibilità ha visto protagonisti 46 studenti universitari provenienti da diversi Paesi del mondo, impegnati in attività di sensibilizzazione ambientale e in un intervento di pulizia delle aree esterne al campus.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “SID+ Sustainable Interaction Design” e ha coinvolto anche otto docenti e i referenti territoriali di Plastic Free Onlus Ornella Pozzoni di Brivio e Fabiano Moneta di Abbadia Lariana, con l’obiettivo di coniugare formazione, confronto e cura degli spazi comuni.

poli e plastic free giugno 2026

Nel corso della mattinata è intervenuta da remoto Silvia Pettinicchio, Global Strategy Director di Plastic Free, con una relazione dedicata al ruolo delle nuove generazioni e dei futuri professionisti nella costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili. Il confronto con gli studenti ha permesso di approfondire i temi della riduzione dell’inquinamento da plastica, della responsabilità individuale e collettiva e dell’importanza di integrare la sostenibilità nei percorsi di progettazione, innovazione e formazione universitaria.

Al termine degli incontri formativi, i partecipanti hanno preso parte a una pulizia ambientale nelle aree esterne al campus universitario, raccogliendo complessivamente circa 20 chilogrammi di plastica e rifiuti. Un momento pratico che ha trasformato le riflessioni emerse durante la mattinata in un gesto concreto di attenzione verso il territorio.

poli e plastic free giugno 2026

“È stata una mattinata molto positiva, perché abbiamo incontrato studenti attenti, curiosi e realmente interessati ai temi ambientali – dichiara Ornella Pozzoni, referente Plastic Free di Brivio –. Portare questi temi in un contesto universitario internazionale come il Politecnico di Milano-Polo di Lecco significa parlare a chi domani sarà chiamato a progettare soluzioni, prodotti e servizi capaci di incidere concretamente sulla vita delle comunità. La sostenibilità non può restare un concetto teorico: deve diventare scelta quotidiana, responsabilità condivisa e capacità di agire”.

L’iniziativa ha evidenziato il valore della collaborazione tra il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e Plastic Free Onlus, unendo formazione, partecipazione attiva e attenzione all’ambiente. Un ringraziamento è stato rivolto ai docenti e alle rappresentanze del Politecnico di Milano – Ingegneria per l’ospitalità e la disponibilità, oltre che a Silea Spa – Società Benefit per il materiale fornito a supporto dell’attività di cleanup.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA