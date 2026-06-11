Lecco. Al Politecnico una giornata per l’ambiente con 46 studenti internazionali

Dopo i momenti di formazione, i partecipanti hanno raccolto circa 20 chili di plastica e rifiuti nelle aree esterne al campus

La referente di Plastic Free Ornella Pozzoni: “La sostenibilità non può restare un concetto teorico: deve diventare scelta quotidiana”

LECCO – Dalla formazione all’azione concreta sul territorio. Al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco una mattinata dedicata alla sostenibilità ha visto protagonisti 46 studenti universitari provenienti da diversi Paesi del mondo, impegnati in attività di sensibilizzazione ambientale e in un intervento di pulizia delle aree esterne al campus.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “SID+ Sustainable Interaction Design” e ha coinvolto anche otto docenti e i referenti territoriali di Plastic Free Onlus Ornella Pozzoni di Brivio e Fabiano Moneta di Abbadia Lariana, con l’obiettivo di coniugare formazione, confronto e cura degli spazi comuni.

Nel corso della mattinata è intervenuta da remoto Silvia Pettinicchio, Global Strategy Director di Plastic Free, con una relazione dedicata al ruolo delle nuove generazioni e dei futuri professionisti nella costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili. Il confronto con gli studenti ha permesso di approfondire i temi della riduzione dell’inquinamento da plastica, della responsabilità individuale e collettiva e dell’importanza di integrare la sostenibilità nei percorsi di progettazione, innovazione e formazione universitaria.

Al termine degli incontri formativi, i partecipanti hanno preso parte a una pulizia ambientale nelle aree esterne al campus universitario, raccogliendo complessivamente circa 20 chilogrammi di plastica e rifiuti. Un momento pratico che ha trasformato le riflessioni emerse durante la mattinata in un gesto concreto di attenzione verso il territorio.

“È stata una mattinata molto positiva, perché abbiamo incontrato studenti attenti, curiosi e realmente interessati ai temi ambientali – dichiara Ornella Pozzoni, referente Plastic Free di Brivio –. Portare questi temi in un contesto universitario internazionale come il Politecnico di Milano-Polo di Lecco significa parlare a chi domani sarà chiamato a progettare soluzioni, prodotti e servizi capaci di incidere concretamente sulla vita delle comunità. La sostenibilità non può restare un concetto teorico: deve diventare scelta quotidiana, responsabilità condivisa e capacità di agire”.

L’iniziativa ha evidenziato il valore della collaborazione tra il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e Plastic Free Onlus, unendo formazione, partecipazione attiva e attenzione all’ambiente. Un ringraziamento è stato rivolto ai docenti e alle rappresentanze del Politecnico di Milano – Ingegneria per l’ospitalità e la disponibilità, oltre che a Silea Spa – Società Benefit per il materiale fornito a supporto dell’attività di cleanup.