Lecco, al Rotary Club confronto su ambiente, tecnologia e territorio

All’incontro dell’8 aprile Bertolini ha analizzato l’impatto ambientale e Vanini ha presentato il progetto Tree Sentinel

Dati su emissioni, necessità di azioni misurabili e focus su una gestione predittiva del verde urbano grazie a sensori e IA

LECCO – Sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e gestione del territorio al centro dell’incontro promosso dal Rotary Club Lecco, che mercoledì 8 aprile ha riunito i soci per un momento di approfondimento sul tema.

Ospiti della serata il professor Francesco Bertolini, SDA Fellow di Sustainability presso SDA Bocconi School of Management, e Giovanni Vanini, fondatore del progetto Tree Sentinel.

Ad aprire l’incontro è stato Bertolini, che ha illustrato le tre variabili fondamentali che determinano l’impatto ambientale: popolazione, livello dei consumi (“affluence”) e tecnologia, chiamata a svolgere un ruolo di compensazione rispetto agli effetti delle prime due.

Secondo il docente, oggi si tende a considerare l’ambiente come obiettivo principale, in particolare nell’Unione Europea, ma spesso vengono trascurate le dimensioni sociale ed economica. La sostenibilità, ha evidenziato, si fonda invece su un equilibrio tra ciò che l’ambiente è in grado di rigenerare e ciò che viene consumato, equilibrio che attualmente non è presente, configurando una situazione di deficit ambientale.

Tra i dati richiamati, anche quello relativo all’economia circolare in Italia, il cui indice è passato dal 9,5 al 9,1, segnalando una riduzione della capacità di riutilizzare i rifiuti come nuove materie prime. Parallelamente, le emissioni di CO₂ restano su livelli elevati. Un quadro che, secondo Bertolini, non rende inutile l’impegno individuale, ma evidenzia la necessità di sviluppare progetti concreti, misurabili e monitorabili nel tempo.

“Iniziative che devono essere ricondotte a una logica di reale efficacia ambientale – ha sottolineato – con l’obiettivo di ridurre l’impronta ecologica fino a raggiungere un equilibrio: se preleviamo 100 dall’ambiente, questo deve essere in grado di rigenerare altrettanto”.

A seguire è intervenuto Giovanni Vanini, che ha presentato Tree Sentinel, progetto nato a Lecco e promosso da giovani del territorio con l’obiettivo di valorizzare il capitale naturale e sviluppare soluzioni operative per la sostenibilità.

Vanini ha evidenziato come i rischi ambientali siano in aumento e come, in diversi casi, la caduta di alberi abbia causato eventi anche gravi. Da qui la necessità di passare da una gestione reattiva del verde urbano a una gestione proattiva e predittiva.

Il progetto si basa su un censimento digitale della popolazione arborea: attraverso tecnologie laser 3D vengono raccolti dati dettagliati su ogni albero, permettendo una mappatura completa e il calcolo di indicatori come l’assorbimento di CO₂ e i benefici ambientali. A questa fase si affianca un sistema di monitoraggio in tempo reale tramite sensori installati sugli alberi, in grado di rilevare parametri come inclinazione e oscillazione.

Ogni albero viene così dotato di un “passaporto digitale”, consultabile tramite applicazione, mentre i dati raccolti vengono analizzati con sistemi di intelligenza artificiale che consentono di individuare eventuali criticità strutturali prima che si manifestino.

L’incontro ha offerto ai partecipanti una riflessione concreta: la sostenibilità, è emerso, non può limitarsi a un principio teorico, ma deve tradursi in azioni misurabili, integrate e supportate dalla tecnologia, capaci di generare un impatto reale sul territorio.