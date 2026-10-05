Lecco. Al via il post scuola, quest’anno anche aiuto compiti due giorni la settimana

Parte oggi, lunedì 5 ottobre, il servizio educativo del Comune di Lecco

“L’obiettivo è favorire la conciliazione tra i tempi della famiglia e quelli del lavoro”

LECCO – Parte oggi, lunedì 5 ottobre il servizio educativo promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con Impresa Sociale Girasole, che accompagna bambine e bambini nel tempo pomeridiano, offrendo loro occasioni di apprendimento, socialità e sperimentazione e, al contempo, un supporto alle esigenze di conciliazione delle famiglie.

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico, presso le scuole primarie Battisti, Oberdan e Santo Stefano, dal termine delle lezioni e fino alle 18. Le attività sono rivolte a gruppi di bambine e bambini delle scuole cittadine e sono accompagnate da educatori, educatrici e Giovani Competenti del progetto Living Land. La proposta alterna momenti dedicati allo svolgimento dei compiti e attività laboratoriali. Il lunedì, martedì e giovedì sono dedicati ai laboratori, realizzati anche in collaborazione con associazioni del territorio e professionisti; il mercoledì e il venerdì sono invece dedicati allo svolgimento dei compiti.

Così l’assessore all’Istruzione del Comune di Lecco Angela Fortino: “Da alcuni anni il Comune di Lecco offre il servizio di post scuola, con attività e laboratori organizzati dal termine delle lezioni, alle 16, e fino alle 18. Onde evitare che i bambini, rientrando a casa in serata, debbano ancora svolgere i compiti, ho chiesto alla cooperativa Sineresi, che gestisce il servizio per conto di Impresa Sociale Girasole, di introdurre anche un supporto allo studio per due giorni alla settimana. L’obiettivo è favorire la conciliazione tra i tempi della famiglia e quelli del lavoro, ma anche garantire ai bambini ritmi più rispettosi delle loro esigenze, permettendo di svolgere i compiti senza dover attendere la sera, quando bambini e genitori sarebbero ormai troppo stanchi”.

Nel corso dell’anno le attività vengono rinnovate e diversificate per permettere ai bambini di avvicinarsi a linguaggi, esperienze e competenze differenti. La proposta comprende attività sportive, come scherma e scacchi, esperienze manipolative legate alla pelletteria, alla tessitura e alla lavorazione della creta, oltre ad attività musicali, ritmiche, creative e artistiche. Una varietà pensata per coinvolgere dimensioni diverse dell’esperienza e lasciare spazio alla curiosità e alla scoperta.

Accanto alla proposta rivolta alle bambine e ai bambini della scuola primaria, il post scuola comprende anche un servizio dedicato alla scuola dell’infanzia, presso il plesso Rosa Spreafico, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 16.45 alle 17.45, seguendo il calendario scolastico, e prevede un’attività di custodia accompagnata da momenti di gioco libero e gioco guidato.