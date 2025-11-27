Lecco, al via la 14ª mostra dei presepi in Torre Viscontea

Inaugurazione giovedì 4 dicembre alle 18; l’esposizione sarà visitabile dal 5 dicembre all’11 gennaio

Oltre trenta opere tra presepi, diorami e quadri

LECCO – È giunta alla 14ª edizione la mostra di presepi e diorami promossa dall’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lecco, in collaborazione con il Simul. L’esposizione, ormai appuntamento fisso per migliaia di cittadini lecchesi e visitatori, sarà visitabile dal 5 dicembre all’11 gennaio, con inaugurazione giovedì 4 dicembre alle 18 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure. Al termine della cerimonia, seguirà una visita in Torre Viscontea, dove la mostra è allestita per il secondo anno consecutivo.

Più di trenta opere mai esposte a Lecco troveranno spazio nella sala al piano terra, tra diorami, quadri, presepi aperti e una sezione dedicata ai più piccoli, con presepi esposti ad altezza bambino. La suggestiva sede, unita alla qualità delle opere, ha riscosso grande successo nella passata edizione, sfiorando i 13.000 visitatori.

L’assessora alla cultura Simona Piazza sottolinea: “Torna il tradizionale appuntamento con la mostra dei presepi, resa possibile grazie al prezioso lavoro e alla collaborazione con la sezione di Lecco dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, che da anni promuove uno degli eventi più significativi del nostro natale lecchese. L’esposizione di presepi e diorami in Torre Viscontea offre a grandi e piccini non solo l’occasione di immergersi nell’atmosfera natalizia, ma anche, e soprattutto, di aprire una riflessione rispetto al tema della Natività. Ancora una volta lo facciamo attraverso il linguaggio della cultura e grazie all’attento lavoro artistico e artigianale dei tanti volontari e appassionati che da ogni anno realizzano i presepi esposti. Ringrazio tutti i membri dell’associazione, a partire dal presidente Angelo Bonazzola, per la passione e l’impegno con cui, anno dopo anno, rendono possibile questa iniziativa.”