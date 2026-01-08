Lecco. Alla Piccola un sito pilota di intervento e monitoraggio delle ondate di calore

Finanziato il progetto “Adattamento e resilienza per vivere nelle isole di calore urbane”

Interventi Nature based solution per la gestione del caldo e monitorare le condizioni microclimatiche in tempo reale

LECCO – Ha ottenuto il finanziamento stanziato dal programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera 21-27 il progetto “Arvica – Adattamento e resilienza per vivere nelle isole di calore urbane”, per lo sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi di catastrofe e maggiore resilienza.

Il progetto, vede impegnati il Comune di Lecco (partner italiano) insieme al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco (capofila Italiano), Fondazione Politecnico di Milano, Ats Brianza, Comune di Bellano, Arpa Lombardia (partner italiani) e Supsi – Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (capofila Svizzero) con Hepia – Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture, Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, Comune di Stabio e MeteoSwiss (partner Svizzeri).

Le finalità del bando troveranno una contestualizzazione pilota negli interventi di depavimentazione e rinaturalizzazione dell’area esterna dell’ex piccola velocità, dove troverà spazio una ricerca scientifica sulle isole di calore: qui saranno sviluppati interventi Nature based solution per la gestione del caldo e monitorare le condizioni microclimatiche in tempo reale per fornire indicazioni relative alle condizioni di rischio della zona e al successivo intervento di mitigazione dei rischi, con l’obiettivo ultimo di progettare e riqualificare gli spazi pubblici, sviluppando soluzioni operative applicabili nella pianificazione urbana in linea con gli strumenti normativi.

Il finanziamento complessivo accordato dal bando al progetto è pari a 1.091.760,75 euro di cui 308.732,00 euro assegnati al Comune di Lecco.