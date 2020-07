Lecco. Alla scoperta dei Promessi Sposi con comune e LineeLecco

Al via le domeniche dedicate alle visite guidate dei luoghi manzoniani

Il tour si svolgerà sul pullman messo a disposizione da LineeLecco

LECCO – Prendono il via le domeniche dedicate alle visite guidate dei luoghi letterari del Manzoni che il Comune di Lecco, in collaborazione con LineeLecco, offrirà a cittadini e turisti per la promozione del territorio. Il tour, che si svolgerà sul pullman messo a disposizione da LineeLecco, ha un costo di 15 euro. Per chi volesse pranzare c’è la possibilità di mangiare presso un ristorante convenzionato al costo di euro 15 euro.

Programma dei tour

Ore 9.00 – Incontro con la guida presso la stazione di Lecco e partenza dal lungolago fino alla riva opposta per godere dei paesaggi e delle vedute manzoniane.

Ore 9.30 – Arrivo a Pescarenico e itinerario a piedi nel suggestivo borgo, un tempo abitato dai pescatori, seguito dalla visita alla chiesa dell’ex convento dei Cappuccini.

Ore 10.45 – Spostamento in pullman presso Villa Manzoni e visita del museo, un tempo casa di villeggiatura di Alessandro Manzoni.

Ore 12.00 – Spostamento in pullman verso il centro storico di Lecco con tappa al monumento dedicato allo scrittore.

Ore 12.30 – Pranzo facoltativo presso un ristorante convenzionato Pranzo facoltativo presso un ristorante convenzionato.

Info e prenotazioni

Telefono: 0341 359907; mail: noleggio@lineelecco.it; internet: www.lineelecco.it/tour-manzoniani/