Lecco, attenzione alle modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via MENTANA, tratto compreso tra le vie Carlo Mauri e via Fratelli Bandiera, divieto di transito per ripristini dalle 9 alle 17 dei giorni 11 e 12 dicembre;

via CORTI, altezza civico 5, restringimento per lavori di allaccio alla rete fognaria il 10 dicembre;

via ASPROMONTE, altezza civico 33, restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica il 9 dicembre;

via FRANCESCA MANZONI, altezza civico 15/A, divieto di transito per un intervento sulla rete idrica, dalle 9 alle 18 del 10 dicembre;

via BEZZECCA, altezza del civico 27, divieto di transito in via Bezzecca; istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h in via Bezzecca, tratto compreso tra via Francesco d’Assisi e il civico 29 e tratto compreso tra il civico 20 e via Aspromonte dalle 20 alle 6 delle notti comprese tra l’11 e il 12 dicembre, il 12 e il 13 dicembre, il 13 e il 14 dicembre;

via DON PIATTI, altezza del civico 19, divieto di transito per un intervento edile dalle 9 alle 18 del 9 dicembre;

corso MATTEOTTI, altezza del civico 92, restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica il 9 dicembre;

via SIRTORI, altezza del civico 3, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica il 10 dicembre;

corso MONTE SANTO, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione rete gas dalle 9 alle 18.30 il 10 dicembre;

via PERPETUA, altezza del civico 26, restringimento con interdizione del marciapiede per lavori di riparazione rete gas il 9 dicembre;

via MONTEGRAPPA, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione rete gas dalle 9 alle 18.30 il 11 dicembre;

via CAPRERA, divieto di transito, eccetto residenti, secondo l’andamento del cantiere, divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale per proseguo lavori di costruzione rete del teleriscaldamento, dalle 18 del 7 dicembre alle 18 del 21 dicembre.

via PARINI, altezza civico 20, restringimento per lavori di isolamento rete gas il 13 dicembre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371