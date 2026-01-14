Lecco. Aule fredde al Manzoni, svelata la causa: “Lasciate aperte alcune finestre”

Temperature scese fino a 15 gradi prima e dopo Natale

Intervenuta la Provincia accendendo i termosifoni h24, ora la situazione è tornata quasi alla normalità

LECCO – Studenti costretti a fare lezioni al freddo con una temperatura nelle aule arrivata a toccare circa 15 gradi. Questa la situazione al Liceo Manzoni di Lecco (linguistico) da prima delle vacanze di Natale, come dichiarato in diverse segnalazioni giunte. Situazione rimasta invariata anche al rientro dopo la pausa durata quindici giorni, generata però, come si è poi scoperto, non da una mancata accensione dei riscaldamenti da parte degli enti preposti o da un malfunzionamento, ma da alcune finestre lasciate aperte nell’edificio scolastico, come documentano le immagini nell’articolo.

A fare chiarezza è intervenuta la Provincia di Lecco nella figura di Alessandro Negri, consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica: “Il gelo nelle aule si è verificato a causa di un inconveniente: durante il periodo delle vacanze alcune finestre son state lasciate aperte. Due settimane di freddo con le temperature nelle stanze che si sono abbassate drasticamente. Con il ritorno a scuola degli studenti ci è arrivata la segnalazione di questo problema che ci siamo attivati subito per risolvere, tenendo acceso il riscaldamento h24. Essendo vecchi l’impianto, l’edificio e i serramenti ci è voluto del tempo per riportare le temperature a livelli accettabili. Recentemente abbiamo verificato e i gradi nelle aule ora si attestano intorno ai 19.8“.

Dunque una disattenzione costata cara, sia agli alunni che in termini di costi per la Provincia, che si è subito attivata per risolvere il problema. “Invito tutti alla massima collaborazione per evitare che simili situazioni si ripetano e ci siano nuove dispersioni di calore”, la richiesta del consigliere provinciale.

Diversa questione riguarda l’impianto di riscaldamento della palestra per cui è previsto un intervento di manutenzione: “Stiamo aspettando i materiali che dovrebbero arrivare intorno al 20 gennaio, poi potremo procedere”.

Le foto sono state scattate il 24 dicembre con le scuole chiuse