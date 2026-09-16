Lecco. Azione riunisce iscritti e simpatizzanti: sul tavolo attività ed elezioni 2027

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
azione lecco settembre 2026

Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 20.45 in via Bruno Buozzi 17, con possibilità di partecipare anche da remoto

In agenda gli aggiornamenti dal livello nazionale e regionale, l’organizzazione interna e il calendario dei prossimi incontri

LECCO – Un incontro per fare il punto sulle prossime attività e avviare il confronto sugli appuntamenti politici del 2027. Azione Lecco riunisce iscritti e simpatizzanti con l’iniziativa “Si riparte! Entriamo in Azione”, in programma mercoledì 23 settembre in città.

L’appuntamento arriva dopo l’assemblea regionale del partito che si è tenuta sabato 12 settembre a Milano, alla presenza del segretario regionale Fabrizio Benzoni, di Elena Bonetti e Giulia Pastorella. Da Lecco ha partecipato una delegazione composta da Rosaura Fumagalli, Basilio Pugliese ed Eleonora Lavelli.

azione lecco settembre 2026

Il gruppo lecchese si ritroverà il 23 settembre alle 20.45, in via Bruno Buozzi 17, per un incontro aperto a iscritti e simpatizzanti. “Ci ritroviamo, ci confrontiamo, ripartiamo” è il messaggio scelto per accompagnare la serata, che servirà a discutere le prossime attività e le scadenze del gruppo.

Tra i temi in agenda ci saranno gli aggiornamenti dal livello nazionale e dall’assemblea regionale del 12 settembre, oltre a un primo confronto in vista delle elezioni politiche del 2027. Spazio anche all’organizzazione interna, al calendario dei prossimi incontri e alle elezioni amministrative del 2027.

azione lecco settembre 2026

Il confronto servirà inoltre a programmare le iniziative annunciate da Azione Lecco: il laboratorio per gli amministratori locali, il gazebo itinerante “La Lombardia si muove”, una conferenza sulle aree interne e incontri dedicati a sanità, NEET, intelligenza artificiale e sicurezza.

Per chi non potrà partecipare di persona sarà prevista anche la possibilità di collegarsi da remoto.

azione lecco settembre 2026

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA