Lecco. Azione riunisce iscritti e simpatizzanti: sul tavolo attività ed elezioni 2027

L’appuntamento arriva dopo l’assemblea regionale del partito che si è tenuta sabato 12 settembre a Milano, alla presenza del segretario regionale Fabrizio Benzoni, di Elena Bonetti e Giulia Pastorella. Da Lecco ha partecipato una delegazione composta da Rosaura Fumagalli, Basilio Pugliese ed Eleonora Lavelli.

Il gruppo lecchese si ritroverà il 23 settembre alle 20.45, in via Bruno Buozzi 17, per un incontro aperto a iscritti e simpatizzanti. “Ci ritroviamo, ci confrontiamo, ripartiamo” è il messaggio scelto per accompagnare la serata, che servirà a discutere le prossime attività e le scadenze del gruppo.

Tra i temi in agenda ci saranno gli aggiornamenti dal livello nazionale e dall’assemblea regionale del 12 settembre, oltre a un primo confronto in vista delle elezioni politiche del 2027. Spazio anche all’organizzazione interna, al calendario dei prossimi incontri e alle elezioni amministrative del 2027.

Il confronto servirà inoltre a programmare le iniziative annunciate da Azione Lecco: il laboratorio per gli amministratori locali, il gazebo itinerante “La Lombardia si muove”, una conferenza sulle aree interne e incontri dedicati a sanità, NEET, intelligenza artificiale e sicurezza.

Per chi non potrà partecipare di persona sarà prevista anche la possibilità di collegarsi da remoto.