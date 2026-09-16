Lecco. Azione riunisce iscritti e simpatizzanti: sul tavolo attività ed elezioni 2027

Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 20.45 in via Bruno Buozzi 17, con possibilità di partecipare anche da remoto
In agenda gli aggiornamenti dal livello nazionale e regionale, l’organizzazione interna e il calendario dei prossimi incontri
LECCO – Un incontro per fare il punto sulle prossime attività e avviare il confronto sugli appuntamenti politici del 2027. Azione Lecco riunisce iscritti e simpatizzanti con l’iniziativa “Si riparte! Entriamo in Azione”, in programma mercoledì 23 settembre in città.
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