Lecco brilla per il Benessere dei Bambini: 6^ nella Classifica del Sole 24 Ore

Nella classifica del Benessere dei Giovani Lecco è al 31° posto, in quella del Benessere degli Anziani al 18°

LECCO – Lecco si distingue nella classifica della Qualità della Vita per Generazioni, stilata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi, 27 maggio. La città ottiene un eccellente 6° posto per il benessere dei bambini tra i capoluoghi di provincia italiani. Il posizionamento di Lecco è positivo anche nella classifica del benessere degli anziani, dove si piazza al 18° posto. Tuttavia, c’è ancora spazio per miglioramenti nel benessere dei giovani, dove la città si trova al 31° posto.

Il report ha analizzato tre indici di Qualità della Vita – Bambini, Giovani e Anziani – utilizzando 12 indicatori per ciascuno, assegnando punteggi da 0 a 1000. I parametri per gli anziani includono la speranza di vita per gli over 65, i posti letto nelle RSA e gli utenti dei servizi sociali comunali. Per i giovani, i parametri considerano l’imprenditorialità giovanile, l’età media al parto, la presenza di aree sportive, i laureati e la disponibilità di bar e discoteche. Infine, per i bambini, sono valutate la competenza numerica e alfabetica degli alunni di terza media, l’indice sport e bambini, la presenza di verde attrezzato, i progetti PNRR per l’istruzione e lo spazio abitativo.

Lecco si distingue particolarmente nella competenza numerica e alfabetica degli alunni di terza media, piazzandosi al 2° e 1° posto rispettivamente, e nell’indice sport e bambini, dove conquista il 1° posto. Questi risultati evidenziano l’alta qualità dell’istruzione e delle attività sportive offerte ai più piccoli.

In cima alle classifiche del benessere degli anziani troviamo Trento (1^), Como (2^) e Cremona (3^), con Lucca che chiude la lista. Per i giovani, Gorizia guida la classifica seguita da Ravenna e Forlì-Cesena, mentre il Sud della Sardegna si trova all’ultimo posto. Per i bambini i primi tre posti vedono: Sondrio (1^), Ravenna (2^) e Trieste (3^) con Crotone in coda.

Interessante notare la posizione dei “cugini” di Como, la città lariana si classifica al 16° posto per i bambini, 39° per i giovani e 2° per gli anziani. Lecco, con il suo ottimo 6° posto per i bambini, continua a essere un punto di riferimento per la qualità della vita delle nuove generazioni.