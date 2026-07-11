Lecco. Cambia la viabilità: lavori e divieti tra via Carlo Porta e Lungo Lario Piave

Dal 13 al 21 luglio previsti divieti di transito e di sosta, restringimenti della carreggiata e modifiche alla circolazione per lavori e manutenzioni

Interessate via Grado, via Carlo Porta, Lungo Lario Piave e via Monsignor Polvara

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità interesseranno Lecco nel corso della prossima settimana. Ai provvedimenti già previsti per l’allestimento del mercato cittadino, in programma mercoledì 15 e sabato 18 luglio, si aggiungono infatti alcune limitazioni legate a interventi di manutenzione e lavori sulla rete del teleriscaldamento.

Lunedì 13 luglio, in via Grado, all’altezza del civico 9, sarà istituito il divieto di transito dalle 8 alle 15 per consentire il posizionamento di una piattaforma aerea.

Sempre dal 13 luglio, ma fino alle 18 del 21 luglio, saranno in vigore modifiche alla circolazione in via Carlo Porta, nel tratto compreso tra il civico 25 e via Digione, per i lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento. È previsto il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati dalla segnaletica, la realizzazione di un corsello nell’area di parcheggio per garantire il transito dei veicoli e l’istituzione del doppio senso di circolazione nel primo tratto di via Carlo Porta, con accesso e uscita da via Digione.

Martedì 14 luglio è invece previsto il restringimento della carreggiata in Lungo Lario Piave, all’intersezione con via Capodistria, dove il traffico sarà regolato da movieri per consentire la sostituzione di un chiusino della fognatura.

Un analogo provvedimento interesserà lunedì 13 luglio anche via Monsignor Polvara, all’altezza del civico 4, dove sarà istituito un restringimento della carreggiata, sempre regolato da movieri, per lavori di sostituzione di un chiusino fognario.