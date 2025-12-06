Lecco celebra il patrono San Nicolò con la tradizione delle mele

Alle ore 17, nella basilica di San Nicolò, verrà celebrata la Santa Messa Solenne

Il Teatro della Società, alle ore 21, ospiterà la consegna delle civiche benemerenze

LECCO – Oggi, 6 dicembre, la città di Lecco celebra il patrono San Nicolò. Una data che, come da tradizione, per tutti i lecchesi segna anche l’inizio delle festività natalizie. Il simbolo della festa sono i “pòm”, le grandi mele rosse. La tradizione locale vuole che il mattino del 6 dicembre ogni bambino trovi al suo risveglio una mela rossa, per ricordare la storia di San Nicolò che aiutò tre bambini molto poveri, senza nulla da mangiare, donando loro tre mele che durante la notte diventarono d’oro.

Oggi, alle ore 17, la basilica di San Nicolò ospiterà la S. Messa Solenne, concelebrata dai sacerdoti nativi o che hanno prestato servizio nella parrocchia. Saranno presenti anche i rappresentanti delle istituzioni civili e militari di Lecco. Al termine della celebrazione seguiranno la benedizione con la reliquia di San Nicolò e la distribuzione delle tradizionali “mele” di San Nicolò.

Anche quest’anno, poi, il Comune di Lecco celebra il patrono della città con la tradizionale cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze, in programma questa sera alle ore 21 nel rinnovato Teatro della Società aperto ufficialmente la scorsa settimana.

Da oggi, infine, apre al pubblico la VII edizione di “Capolavoro per Lecco”, presso il Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre. L’edizione di quest’anno, intitolata “Lessico famigliare. La bottega dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”, offre un’affascinante immersione nell’arte rinascimentale veneziana. Per orari e informazioni è possibile consultare il sito: www.capolavoroperlecco.it.

Augurando a tutti i lecchesi buone festività ricordiamo una filastrocca che in moltissimi (e sicuramente qualcuno ancora oggi) si sono sentiti raccontare nel giorno di San Nicolò:

“San Niculò porta i pòm,

Sant’Ambroesu i ha fà coeus,

la Madonna i ha pelà,

il Bambìn i ha mangià!”

Tradotto:

“San Nicolò porta le mele

Sant’Ambrogio le fa cuocere

La Madonna le ha sbucciate

Gesù Bambino le ha mangiate”