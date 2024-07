Lecco. Ciclopedonale Rivabella-Bione: presto i lavori per la nuova corsia

Il cantiere per realizzare la nuova corsia dedicata ai pedoni inizierà i prossimi giorni

Un intervento migliorativo per la sicurezza, dal costo complessivo di oltre 500 mila euro finanziati con fondi regionali

LECCO – Prenderà il via questa settimana il cantiere mobile per il raddoppio della ciclopedonale Rivabella-Bione. La nuova corsia dedicata ai pedoni, insieme alla riqualificazione delle aree adiacenti, sarà il risultato dell’intervento.

Questa mattina in località Rivabella sono state posizionate le reti per delimitare l’area di cantiere, attesi i mezzi: i lavori si svilupperanno in cinque fasi, corrispondenti ad altrettanti tratti in progetto. Durante ciascuno di questi step sarà individuato un percorso alternativo per i fruitori della ciclopedonale. Un’unica interdizione totale al transito si avrà al 21 novembre al 12 dicembre.

A realizzare i lavori la ditta F.lli Bianchi S.r.l. di Lecco, dal costo complessivo di 525.608,61 euro, interamente finanziati dai contributi regionali ottenuti dal Comune di Lecco grazie alla partecipazione al bando di Regione Lombardia “Programma degli interventi per la ripresa economica” del 2020.

Nuova corsia ma anche nuovi arredi urbani, panchine e rastrelliere per le biciclette. Prevista nel progetto anche la creazione di due tool station con attrezzi per le biciclette, nei pressi del campeggio di Rivabella e vicino all’area skyfitness del Bione, dove sarà anche disponibile una colonnina di ricarica per le biciclette elettriche.

Le opere consentiranno di separare i flussi ciclabili da quelli pedonali, migliorando la fruibilità e la sicurezza del collegamento che unisce Rivabella al centro sportivo comunale Al Bione. Si stima che per la fine dell’anno la nuova porzione di ciclopedonale venga realizzata, così come gli altri interventi connessi.