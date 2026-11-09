Lecco, Cittadinanza Civica 2026: domande entro il 10 novembre

L’iniziativa è rivolta ai minori nati in Italia, residenti a Lecco e senza cittadinanza italiana

Gli attestati saranno consegnati il 20 novembre

LECCO – Il Comune di Lecco apre la raccolta delle domande per il conferimento della Cittadinanza Civica 2026, un riconoscimento simbolico rivolto ai minori nati in Italia, residenti in città e non in possesso della cittadinanza italiana. Le richieste dovranno essere presentate entro martedì 10 novembre, in vista della cerimonia pubblica di consegna degli attestati, in programma il 20 novembre alle 18.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e intende riconoscere simbolicamente il legame dei bambini e dei ragazzi con la comunità lecchese.

La Cittadinanza Civica è prevista da un apposito regolamento comunale, ma non equivale alla cittadinanza italiana e non produce effetti giuridici. Il riconoscimento cessa automaticamente nel momento in cui il minore acquisisce la cittadinanza italiana.

Possono presentare domanda i genitori o le persone che esercitano la responsabilità genitoriale di minori che abbiano tre requisiti: essere nati in Italia, risiedere nel Comune di Lecco e non possedere la cittadinanza italiana.

Per ottenere l’attestato è necessario utilizzare il modulo predisposto dal Comune, sottoscritto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e corredato dalle copie dei documenti d’identità dei genitori e del minore.

La domanda può essere consegnata di persona allo Sportello 2 dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel cortile del Palazzo Comunale, in piazza Diaz 1. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. In alternativa, è possibile inviare la documentazione via e-mail all’indirizzo partecipa@comune.lecco.it.

Gli attestati saranno consegnati venerdì 20 novembre alle 18, durante una cerimonia pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Relazioni esterne, comunicazione ed eventi istituzionali, scrivendo a partecipa@comune.lecco.it oppure telefonando ai numeri 0341 481397 e 0341 481243. Il regolamento e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Maggiori informazioni qui: https://www.comune.lecco.it/Novita/Avvisi/Cittadinanze-civiche-2026