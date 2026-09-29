Lecco. Civiche benemerenze 2026, candidature entro il 30 ottobre

Il riconoscimento riguarda chi ha dato lustro a Lecco attraverso impegno, opere o esempio nei diversi ambiti della vita cittadina

Il sindaco Boscagli: “Un momento di profonda vicinanza e di forte identità per la comunità lecchese”

LECCO – Sono aperte le candidature per le Civiche Benemerenze 2026 del Comune di Lecco, il riconoscimento destinato a persone che, attraverso il proprio impegno, le proprie opere o il proprio esempio, hanno contribuito a dare lustro alla città e alla sua comunità.

A partire da giovedì 1° ottobre e fino alle 12.30 di venerdì 30 ottobre 2026, enti, associazioni e singoli cittadini potranno segnalare i soggetti ritenuti meritevoli del riconoscimento.

Le Civiche Benemerenze possono essere assegnate, come previsto dal regolamento comunale, a chi si è distinto nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola e dello sport, ma anche per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Il riconoscimento riguarda inoltre particolari collaborazioni alle attività della pubblica amministrazione, atti di coraggio e di abnegazione civica.

Le proposte dovranno essere motivate e documentate in modo dettagliato. Chi intende presentare una candidatura potrà consegnarla in busta chiusa all’Ufficio protocollo del Comune di Lecco, in piazza Diaz 1. Sul frontespizio dovranno comparire la dicitura “Proposta di Civica Benemerenza” e l’indicazione del mittente.

In alternativa, la candidatura potrà essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it. Non saranno invece prese in considerazione le proposte inviate tramite posta elettronica ordinaria.

Le candidature saranno successivamente valutate dalla Commissione Capigruppo, secondo quanto previsto dal vigente regolamento.

“La consegna delle civiche benemerenze e le celebrazioni di San Nicolò rappresentano un momento di profonda vicinanza e di forte identità per la comunità lecchese, in cui si rinnova il legame con la nostra storia, con i valori più cari alla città e con quelle eccellenze che portano il nome di Lecco nel mondo, rendendoci orgogliosi dei nostri concittadini”, commenta il sindaco di Lecco Filippo Boscagli.

“In questo primo anno di mandato, avvertiamo in modo particolare la responsabilità di sottolineare il prezioso contributo che i lecchesi offrono ogni giorno alla comunità locale, nazionale e internazionale nei più diversi ambiti della vita civile, sociale, culturale, professionale e imprenditoriale”, aggiunge il sindaco.

Sulla stessa linea la presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori, che sottolinea il valore della tradizione delle benemerenze di San Nicolò: “Ricevere una benemerenza dalla propria città significa vedere riconosciuti un percorso, un impegno, una presenza che a Lecco ha lasciato un segno”.

“È un riconoscimento che entra nella storia personale di chi lo riceve e che rafforza il suo legame con la città. L’invito è quindi ai lecchesi, perché siano proprio loro a segnalare le persone che ritengono meritevoli di questo importante riconoscimento”, conclude Tentori.

L’avviso completo relativo alle Civiche Benemerenze 2026 è disponibile sul sito del Comune di Lecco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria generale all’indirizzo segreteria.generale@comune.lecco.it oppure telefonare al numero 0341 481401.