Lecco Climbing Festival: per l’80° anniversario dei Ragni la montagna arriva in città

Dal 16 al 18 ottobre talk, climbing urbano, mostre, conferenze e presentazioni di libri

Oltre ai Maglioni Rossi di ieri e di oggi, ospiti i più importanti alpinisti del panorama internazionale

LECCO – Tre giorni intensi e fitti di appuntamenti tra le piazze e le vie di Lecco in un mescolarsi di arrampicata, mostre e racconti di montagna. Il 16, 17 e 18 ottobre prossimi, in occasione dell’80° anniversario del Gruppo Ragni della Grignetta, la montagna arriverà direttamente in città con il Lecco Climbing Festival.

Era il 1946 quando un manipolo di giovani lecchesi appassionati di montagna diede vita al Gruppo Ragni, da allora i “Maglioni Rossi” non hanno mai smesso di scrivere pagine indimenticabili della storia dell’alpinismo mondiale, dalle Alpi alla Patagonia, passando per l’Himalaya e le più belle e difficili montagne del mondo, mantenendo sempre un legame profondo con il territorio d’origine.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Gruppo Alpinistico Gamma e la sezione Cai Lecco – Riccardo Cassin, e con il contributo del Comune Lecco e del Club Alpino Italiano, vuole essere un omaggio all’alpinismo italiano e internazionale, alle sue storie umane e alla cultura di montagna che ha reso Lecco unica al mondo.

Sarà una festa collettiva, nella quale il centro di Lecco diventerà il palcoscenico sul quale saliranno personaggi importantissimi del panorama alpinistico: François Cazzanelli, Igor Koller, Simone Porta, Marcel Schenk, Silvo Karo, Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse, Matteo Della Bordella, Silvia Loreggian e molti altri, oltre ai protagonisti del Cai Eagle Team e a numerosi membri storici e attuali dei Ragni.

Durante i tre giorni sono in programma talk, climbing urbano (il sabato sarà infatti animato dal RampeGamma), mostre, conferenze, incontri, presentazioni di libri… non ci sarà nemmeno un attimo per respirare, ma ci si potrà solamente immergere in una atmosfera spettacolare tra passato, presente e futuro dell’alpinismo.

L’ingresso a tutte le attività all’aperto sarà libero, per restare aggiornati sul fitto programma è possibile visitare il sito dedicato all’evento dell’80°: https://leccoclimbingfestival.it.