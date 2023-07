Lecco. Con Anpi Pino Galbani torna ‘Pastasciutta Antifascista’

Ospite d’eccezione Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International

LECCO – Dopo il successo dello scorso anno, la Sezione ANPI ‘Pino Galbani’ della CGIL Lecco, in collaborazione con la Sezione Lecco Città, organizza martedì 25 luglio presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco una ‘Pastasciutta Antifascista’, tradizionale appuntamento che si tiene in tutta Italia per ricordare la caduta del regime fascista e il sacrificio dei sette Fratelli Cervi. Ospite d’eccezione sarà Riccardo Noury, portavoce nazionale di Amnesty International, con cui si parlerà di diritti umani, Costituzione e nuove Resistenze.

La Pastasciutta Antifascista rappresenta non solo un momento di festa in ricordo di una data spartiacque per la storia d’Italia, ma anche un’occasione per riflettere sull’attualità e mantenere vivi i valori che hanno animato la lotta di Liberazione. Obiettivo, stare insieme per raccontare e promuovere una società opposta rispetto a quella fascista. Solidarietà, Uguaglianza, Giustizia Sociale, Democrazia: ecco quale volto deve avere.

L’apertura del servizio cucina è prevista per le 19.30. Il menù comprende, oltre alla pastasciutta in versione originale (burro e parmigiano) come da tradizione offerta a tutti i presenti, altre due versioni di pasta, panini con salame e formaggio, patatine fritte e anguria. Per terminare il pasto nel modo migliore, i partecipanti potranno assaggiare l’Amaro Partigiano, prodotto dalla Ri-Maflow di Trezzano sul Naviglio (MI), ex fabbrica metalmeccanica ‘recuperata’ dai dipendenti dopo il fallimento e trasformata in liquorificio. Le serata si concluderà con le musiche partigiane dell’Orchestrina Croccante.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345.6007817 o mandare una mail ad anpi.cgil.lecco@gmail.com.

