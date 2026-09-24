Lecco, concluso il corso di Braille: realizzati libretti tattili per la prima infanzia

Un percorso di 24 ore che ha unito formazione pratica, confronto tra i partecipanti e sensibilizzazione sui temi della disabilità visiva

Al corso hanno partecipato anche insegnanti ed educatori, interessati ad acquisire strumenti utili per favorire l’accessibilità

LECCO – Si è concluso il corso di formazione sul codice Braille organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la sezione lecchese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici). Un percorso di 24 ore dedicato all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità visiva, che ha permesso ai partecipanti di acquisire competenze pratiche e conoscenze utili nella progettazione di strumenti accessibili.

Durante le lezioni, i corsisti hanno imparato a trasformare concetti e immagini in elaborati tattili, progettando materiali in grado di trasmettere informazioni in modo corretto ed efficace anche alle persone non vedenti dalla nascita.

Tra le attività più significative del corso c’è stata quella laboratoriale, che ha portato alla realizzazione di libretti artigianali destinati alla prima infanzia e pensati per favorire una lettura inclusiva. Gli elaborati, realizzati direttamente dai partecipanti, combinano testi scritti a mano e in codice Braille con illustrazioni tattili, così da consentire anche ai bambini non vedenti di accedere ai contenuti.

L’ultima lezione ha visto la partecipazione della presidente della sezione di Lecco dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Uici, Paola Vassena, che ha illustrato le opportunità culturali accessibili presenti sul territorio. L’attenzione si è concentrata in particolare sui musei e sulle mostre delle città di Lecco e Milano che propongono percorsi tattili e strumenti specifici per permettere alle persone con disabilità visiva di fruire dei contenuti.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre presentati i servizi di supporto e gli ausili messi a disposizione delle persone cieche e ipovedenti. Tra gli argomenti affrontati anche il ruolo dei cani guida e il percorso necessario per la loro assegnazione e il successivo utilizzo.

Al corso hanno partecipato, tra gli altri, insegnanti ed educatori, mossi da motivazioni diverse: dall’interesse personale alle esigenze legate alla propria attività professionale. Al termine del percorso, tutti hanno espresso soddisfazione per l’esperienza.

Oltre alle competenze acquisite, infatti, il corso ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, favorendo lo scambio di esperienze, opinioni e conoscenze tra i partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Provincia di Lecco nella promozione di percorsi formativi e di sensibilizzazione dedicati ai temi della disabilità. L’obiettivo è contribuire a diffondere una cultura sempre più attenta all’inclusione, all’accessibilità e alla valorizzazione delle diverse esigenze della comunità.