Lecco. Concluso il corso per volontari di protezione civile nelle scuole

Formati 20 volontari per portare nelle scuole la cultura di protezione civile attraverso nuove metodologie didattiche

“Lavorare a contatto con i ragazzi rappresenta un ponte tra le generazioni e un investimento verso un futuro più consapevole”

LECCO – Si è concluso il corso di specializzazione per volontari dedicato alle metodologie di divulgazione della cultura di protezione civile nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado), organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il corso si è articolato in lezioni teoriche online e in laboratori pratici presso il Centro di protezione civile di Sala al Barro a Galbiate. Durante le attività sono stati sviluppati linguaggi, metodologie e materiali utili a trasmettere agli studenti e agli insegnanti la cultura di protezione civile, utilizzando gli strumenti più adeguati in base all’ordine scolastico in cui i volontari saranno chiamati a operare.

I docenti del corso erano professionisti esperti in metodologie didattiche, tra cui pedagogisti, psicologi ed esperti di sicurezza in ambito scolastico. Al corso hanno partecipato 20 volontari iscritti nell’elenco territoriale della Provincia di Lecco, oltre ad alcuni volontari provenienti da Sondrio.

“Questa nuova esperienza formativa – commentano la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Antonio Leonardo Pasquini – evidenzia il desiderio dei volontari di accrescere la propria preparazione e di mettere la loro passione al servizio del mondo della scuola e delle giovani generazioni”.

“Lavorare a contatto con i ragazzi, fin dalla scuola primaria, per trasmettere i valori del volontariato, della cultura di autoprotezione e, più in generale, della protezione civile, rappresenta un ponte tra le generazioni e un investimento verso un futuro più consapevole, in cui ciascuno possa contribuire a tutelare il territorio di fronte a eventi estremi sempre più frequenti. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo corso e si sono impegnati per la sua piena riuscita” concludono Hofmann e Pasquini.