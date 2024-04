Lecco. Cres 2024, iscrizioni aperte dal 6 al 20 maggio

Due mesi di attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Il tema di quest’anno sarà il mistero, con prove ed enigmi da superare

LECCO – Apriranno lunedì 6 maggio le iscrizione all’edizione 2024 del Centro Ricreativo Estivo del Comune di Lecco. Il tema di quest’anno sarà il mistero, con prove ed enigmi da superare e risolvere attraverso il gioco di squadra.

Il Cres si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti e si terrà dal 1° luglio al 2 agosto, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16, con la possibilità di avvalersi del servizio di custodia, dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 16 alle ore 17, con almeno 8 utenti aderenti.

Le attività si volgeranno presso la scuola primaria Oberdan di Via Don Consonni per i bambini delle classi dalle 1^ alla 4^ della primaria e presso la scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi di via Mentana per la 5^ della primaria e per i ragazzi della secondaria di primo grado, con la possibilità di partecipare a tutto il periodo, oppure a 4 settimane (anche non consecutive) o a 3 settimane (almeno 2 consecutive). Le iscrizioni sono da effettuare online a partire da questo collegamento (acceso con Spid) dal 6 al 20 maggio.

Il programma del Cres sarà poi illustrato nel dettaglio martedì 25 giugno alle ore 17.30 presso la primaria Oberdan e giovedì 27 giugno alle 17.30 presso la secondaria di primo grado Don Ticozzi.

Maggiori informazioni a questo collegamento oppure telefonando ai numeri 0341 481.354-355-358 o scrivendo a istruzione@comune.lecco.it.