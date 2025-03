“Lecco Cuore”. Congresso di cardiologia al Politecnico

Focus su tecniche avanzate e tecnologie emergenti, tra cui intelligenza artificiale e realtà virtuale

Il Congresso si svolgerà venerdì 7 e sabato 8 marzo

LECCO – Il Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Lecco ospiterà, venerdì 7 e sabato 8 marzo, il congresso “Lecco Cuore“, dedicato all’approfondimento delle più recenti innovazioni nel campo diagnostico-terapeutico cardiologico, con un focus sulla gestione clinica del paziente complesso e sulle tecniche più avanzate in cardiologia interventistica.

Il congresso, organizzato dalla Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco e diretto scientificamente da Andrea Farina, Direttore della SC Cardiologia Asst Lecco, con il patrocinio di Regione Lombardia, CNR, OMCeO e UniverLecco, e in collaborazione con il Politecnico di Milano-Polo territoriale di Lecco, si articolerà in due giornate e sette sessioni scientifiche.

Il programma offrirà un percorso completo attraverso le principali aree tematiche cardiovascolari, con particolare attenzione agli aspetti più discussi degli ultimi anni, grazie alla partecipazione di esperti del settore.

Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Milano, che ospiterà l’evento nella sua sede lecchese, una lezione magistrale esplorerà le prospettive tecnologiche dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, analizzandone le potenziali implicazioni nel campo cardiovascolare.

Marco Trivelli, Direttore Generale Asst Lecco, commenta: “Siamo alla prima edizione di Lecco Cuore, un evento che vuole riunire gli attori coinvolti nella cura delle patologie cardiovascolari nel nostro territorio e nelle provincie limitrofe. Un grazie particolare a Politecnico di Milano, CNR ed UniverLecco per la loro collaborazione che permetterà un utilizzo sempre maggiore in ambito clinico e formativo delle ultime tecnologie quali intelligenza artificiale, realtà aumentata e virtuale. Un grazie, inoltre, a Regione Lombardia e OMCeO Lecco per il loro patrocinio che sottolinea il valore della collaborazione tra i vari Enti per la cura del paziente”.

“Durante il convegno verranno affrontati gli argomenti di maggior rilievo dell’imaging cardiovascolare avanzato, gli hot topics più controversi in aritmologia ed emodinamica, le innovazioni farmacologiche nella prevenzione cardiovascolare e nell’insufficienza cardiaca, la gestione medica e chirurgica delle sindromi aortiche acute, gli aspetti più problematici nella gestione del paziente cardiologico intensivo” conclude Andrea Farina, Direttore SC Cardiologia Asst Lecco.

