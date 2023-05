Lecco. Dal 16 maggio sarà di nuovo Festival della Sostenibilità

La città si prepara all’annuale appuntamento a tema ‘Energie in movimento’

Talk, esperienze, documentari e trekking urbano nel programma della terza edizione

LECCO – Come produrre e consumare energia in una città in trasformazione come Lecco? Parte da questa domanda la terza edizione del Festival della Sostenibilità, l’appuntamento annuale dedicato agli obiettivi dell’agenda Onu 2030 declinati sulla scala lecchese. Un ricco programma sarà racchiuso proprio sotto il titolo ‘Energie in movimento’, con tanti eventi previsti dal 16 al 28 maggio.

L’evento è organizzato dal Comune di Lecco in collaborazione con partner istituzionali e associativi. “Diamo a tutti l’opportunità di fermarsi – spiegano Renata Zuffi, assessora all’Ambiente e alla Mobilità, e Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – per cogliere i cambiamenti che avvengono intorno a noi, nella nostra quotidianità, nel modo in cui usiamo gli spazi della città per muoverci, andare al lavoro o vivere il tempo libero. Per questa edizione abbiamo scelto di concentrarci in modo particolare sul tema dell’energia, vista l’emergenza dei prezzi che ricade su famiglie e aziende ma anche di guardare avanti, al percorso sulle comunità energetiche che vede Lecco come tra le prime città lombarde ad avviare questa sperimentazione”.

Cinque talk su Comunità Energetiche, Housing, Design, Turismo e Mobilità

Il festival verrà inaugurato martedì 16 maggio alle ore 18 a Villa Gomes con un talk dedicato alle ‘Trasformazioni possibili per una città che cambia’ con la partecipazione del professor Alessandro Balducci, ordinario di Pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano e Marco Canzi, presidente di Acinque.

Lo stesso giorno, alle ore 21, a palazzo Falk ci sarà l’occasione per fare il punto sull’esperienza lecchese delle comunità energetiche.

Mercoledì 17 maggio appuntamento con l’arte e il design che vogliono impattare sull’ambiente e le comunità (ore 21 a Palazzo delle Paure), mentre giovedì 18 presso LaorcaLab spazio alla condivisione sull’esperienza del contratto di fiume.

Da venerdì 19 maggio a domenica 21 sono previsti vari momenti dedicati al connubio tra artigianato e sostenibilità con il Simposio dei Cestai, organizzato in collaborazione con LTM. Sempre lo stesso giorno, alle ore 21 presso la sede FIAB, serata dedicata al racconto ‘Cicliste per caso – l’Europa in bicicletta’.

Lunedì 22 maggio alle ore 18 a palazzo Falk talk dedicato alle strategie energetiche per le abitazioni e l’accoglienza turistica extra-alberghiera, mentre martedì 23 alle ore 21 in sala Ticozzi verrà presentato il libro di ‘Il gusto di cambiare’ con dibattito tra l’autore Gael Giraud e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.

Esperienze, documentari, anniversario Piedibus

Mercoledì 24 maggio alla mattina percorso da viale Turati a via Ghislanzoni per Born to be Wild con l’esperienza ciclabile inclusiva, alle ore 21 presso Teatro Invito il raccordo sul PUMS e il Biciplan per conoscere le fasi progettuali.

Giovedì 25 maggio alle ore 16.30 presso il Cenacolo Francescano si festeggia il ventesimo compleanno del Piedibus, alle ore 21 presso il cinema Aquilone proiezione del film ‘The letter’. Venerdì 26 maggio alle ore 21 presso il Politecnico nuova proiezione per il documentario dedicato al Gerenzone ‘Gente di fiume’.

Nell’ultimo weekend di maggio il festival si chiuderà con il trekking urbano lungo il Gerenzone, sabato 27 maggio alle ore 14.30, mentre domenica 28 maggio alle ore 18 presso lo spazio Oltre le Cose di Pescarenico verrà presentato il project work sullo sviluppo turistico dei Piani Resinelli, realizzato con la collaborazione dell’università Bicocca.