Lecco. Domani il Natale entra nel vivo: pista di pattinaggio, albero e Mostra dei presepi

Dalle 10.30 si “romperà il ghiaccio” nella pista di pattinaggio, quest’anno coperta

Sempre domani, sabato, l’inaugurazione della Mostra dei presepi e l’accensione dell’albero di Natale. Domenica il Villaggio di San Nicolò

LECCO – Il Natale a Lecco si prepara a entrare nel vivo. Pista di pattinaggio, albero di Natale, Mostra dei Presepi: domani, sabato, sarà un susseguirsi di aperture e inaugurazioni che daranno avvio alla stagione natalizia lecchese.

A cominciare dalla pista di pattinaggio XXL: una delle tradizioni natalizie più amate dai lecchesi torna in piazza Garibaldi, portando con sé due grandi novità. Per la prima volta, sarà coperta da una più ampia e complessa struttura che andrà a coprire quasi tutto l’impianto, in modo da poter restare aperta anche nei giorni con meteo avverso. Inoltre, è stato arricchito il palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024. Già dalle ore 10.30 di domani il pubblico potrà “rompere il ghiaccio”, anche se l’inaugurazione ufficiale, inizialmente prevista per il 24 novembre, è stata rimandata ai prossimi giorni.

“Alle 10.30 di sabato 2 dicembre apriremo la pista in piazza Garibaldi – racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – mentre, nei prossimi giorni, l’inaugurazione ufficiale darà il via al ricco calendario di eventi di quest’anno, i cui dettagli saranno svelati a breve. La pista quest’anno è ancor più moderna e rinnovata: non vediamo l’ora di tornare a colorare le festività natalizie di Lecco”.

La pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna quindi a far sorridere grandi e piccini una struttura professionale di circa 800 metri quadri, innovata ulteriormente grazie alla copertura, all’installazione di nuovi addobbi natalizi e a un tecnologico impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia di efficientamento, sia di sostenibilità energetica.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 2 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024 con i seguenti orari: 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7 euro è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5 euro all’ora per ogni alunno.

Torna la tradizionale Mostra dei Presepi

Alle ore 17.30 a Villa Manzoni ci sarà invece l’inaugurazione della ‘Mostra dei Presepi’, allestita della sezione lecchese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Simul, e giunta alla sua dodicesima edizione. Seguirà un breve rinfresco per i presenti.

L’associazione Amici del Presepio festeggia quest’anno due importanti avvenimenti: i 70 anni dalla fondazione, avvenuta a Roma il 29 novembre 1953, e la ricorrenza degli 800 anni da quando San Francesco ha voluto celebrare la messa di Natale a Greccio, ricreando per l’occasione l’atmosfera di Betlemme. Questo importante anniversario verrà celebrato nelle opere esposte e in un’installazione dedicata, che avrà un particolare effetto scenico. Sarà presente un omaggio ad Alessandro Manzoni in concomitanza con le celebrazioni per i 150 anni dalla sua morte e quest’anno, sempre per celebrare il grande scrittore, anche il grande Presepe sul Lago, realizzato in collaborazione con l’assessorato all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco, si sposterà dai giardini di lungolario Isonzo all’esterno di Villa Manzoni, creando una simbiosi con la mostra allestita al suo interno.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Torna una grande e attesa tradizione, che parla della natività e la mette in scena con il linguaggio artistico dei presepi e dei diorami. Grazie all’Associazione Italiana Amici del Presepio, sezione di Lecco, allestiremo la mostra nelle scuderie e nelle cantine di Villa Manzoni, ma potremo ammirare dei manufatti anche nei giardini della residenza dello scrittore e, come di consueto, nel cortile di palazzo Bovara, perché questa tradizionale narrazione della natività sia uno dei fili conduttore del Natale a Lecco”.

L’esposizione sarà visitabile da domenica 3 dicembre a domenica 14 gennaio 2024 il martedì, dalle 10 alle 14, e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Le scuderie e le cantine di Villa Manzoni rimarranno chiuse tutti i lunedì e il giorno di Natale, mentre osserveranno aperture straordinarie martedì 26 dicembre dalle 10 alle 18 e lunedì 1 gennaio dalle 14 alle 18. Per l’ingresso è previsto un biglietto ridotto al costo di 2 euro (bambini fino a 6 anni gratis), con la possibilità di organizzare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone telefonando al numero 348.6552584.

Da segnalare, infine, l’accensione dell’albero di Natale, in programma sempre domani alle 18.30 in piazza Mazzini, mentre il Villaggio di San Nicolò allestito sul lungolago e in centro città verrà inaugurato domenica 3 dicembre alle 10.30.