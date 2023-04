Lecco. Domenica delle Palme, vespri in Basilica con i cantori di Premana

A presiedere la cerimonia mons. Davide Milani

Inizio del rito religioso in Basilica di San Nicolò domani, 2 aprile, alle ore 18.00

LECCO – In occasione della Domenica delle Palme di domani, 2 aprile, si terrà la celebrazione solenne in latino dei Vespri ambrosiani nella Basilica di San Nicolò a Lecco. A presiedere la cerimonia, con inizio alle ore 18.00, mons. Davide Milani, prevosto della città.

A partecipare anche i cantori di Premana, che faranno risuonare le antiche melodie recuperate dalla memori degli anziani del paese, depositari di un repertorio di canto popolare considerato come il più importante dell’intero arco alpino. Le voci aperte e generose, le seconde voci aggiunte spontaneamente sulla melodia principale, la potenza del suono intensa, ma sempre controllata, generano una vibrazione sonora che si traduce in un forte impatto emotivo. È l’autentico canto religioso popolare, che in tempi non troppo lontani vedeva anche le comunità più piccole e remote unirsi nella partecipazione ai riti della Chiesa.

Fra le melodie più interessanti spiccheranno l’inno ‘Vexilla regis’ e il grandioso ‘Magnificat’, durante il quale si svolge la lunga incensazione dell’altare. A conclusione non potrà mancare la toccante ‘Ave Maria’, uno dei canti più intensi della tradizione musicale premanese.

Con i Vespri della Palme si conclude l’itinerario liturgico quaresimale nel quale la Comunità Pastorale Madonna del Rosario ha proposto la celebrazione comunitaria cantata della liturgia vespertina.