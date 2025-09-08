Lecco. Don Giuliano Milani nuovo cappellano agli Istituti Airoldi e Muzzi

Un momento di fede e riconoscenza nella chiesa di Santa Caterina

L’ingresso del nuovo cappellano e il saluto alle suore di “Maria bambina”

LECCO – In occasione della Santa Messa, nella Chiesa di Santa Caterina degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, ha fatto il suo ingresso come nuovo cappellano don Giuliano Milani.

La Messa è stata concelebrata dal vicario episcopale, Mons. Gianni Cesena, e da don Fulvio Bertellini, sacerdote della Diocesi di Mantova e figlio di un’ospite degli IRAM.

La celebrazione, particolarmente partecipata da ospiti, familiari e volontari, è stata anche l’occasione per salutare le Suore della Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa, più comunemente conosciute come suore “di Maria Bambina”, che dal 1899, hanno prestato servizio ininterrottamente a favore degli ospiti degli istituti. Con il loro impegno, hanno garantito assistenza infermieristica accanto al personale laico, accompagnando il loro lavoro con i tratti distintivi del carisma della Congregazione.

Per l’occasione erano presenti anche la Superiora Provinciale, suor Caterina Bonalda, la superiora di Olate, suor Maria Regina, e altre consorelle della Congregazione.