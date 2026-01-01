Lecco e provincia: i fatti più significativi del 2025

LECCO – Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, è tempo di tracciare un bilancio degli eventi che ne hanno segnato il corso. Un anno influenzato da avvenimenti di portata globale — tra crisi internazionali, mutamenti politici, tensioni economiche e rapide trasformazioni tecnologiche — che hanno avuto riflessi concreti anche sui territori.

In questo contesto, Lecco e la sua provincia hanno vissuto mesi intensi, scanditi da fatti di cronaca, temi di attualità, dinamiche economiche e sociali, cultura, sport e ambiente. Nelle notizie che seguono ripercorriamo i principali avvenimenti lecchesi che hanno caratterizzato il 2025, offrendo ai lettori una sintesi chiara e ordinata di un anno che si chiude, lasciando aperte nuove sfide e prospettive per il futuro.

A tutti i lettori, l’augurio di un anno nuovo sereno, consapevole e ricco di opportunità. Buon anno.

GENNAIO

07/01 Lecco piange Renato e Francesco Porcu, padre e figlio morti lo stesso giorno

09/01 Lecco dice addio ad Agnese Bregaglio, una vita spesa per i più bisognosi

09/01 Lecco – Bergamo: forse è la volta buona. Firmata la convenzione per la variante di Vercurago

12/01 Ospedale. A Lecco 1.852 parti nel 2024. Tommaso e Camilla i nomi più scelti

12/01 La grande famiglia del Centro Sport Abbadia in festa per il 50° anniversario

15/01 Qc Terme a Mandello, il gruppo ufficializza l’investimento

17/01 Morta dopo un tragico schianto, sabato in Basilica i funerali di Jennifer Alcani

25/01 E’ morto Lorenzo Grignani, 16enne coinvolto nell’incidente in moto a Olginate

25/01 Addio all’imprenditore Giampietro Bernabeo, storico titolare della Beneri

27/01 Dolore per la morte dell’imprenditore Oscar Sala, aveva 62 anni

27/01 Valmadrera piange Davide Vassena, imprenditore che aveva a cuore la propria comunità

31/01 Riqualifica del lungolago, aperta la “fase 3” all’altezza di piazza Stoppani

FEBBRAIO

01/02 In vendita il Ferrhotel in via Balicco, il Comune rinuncia alla prelazione

06/02 “La piccola impresa che vorrei”: c’è il brevetto per “Helmit” del Badoni

12/02 Tragedia in Grignetta. Recuperati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi

14/02 Nel 2024 aumentano le imprese lariane: +212 aziende registrate (+0,3%)

17/02 Garlate piange la scomparsa di Michele Polvara, presidente Acli e Alpino

18/02 Carnevalone 2025, presentati Re Resegone e Regina Grigna

25/02 Lecco è ufficialmente “Città amica dei bambini e degli adolescenti”

25/02 Mandello piange lo storico pasticcere Amerigo Alippi, aveva 88 anni

28/02 Finalmente si torna a parlare di Resegup, presentata l’edizione 2025

MARZO

01/03 L’Ospedale di Lecco compie 25 anni: “Tecnologia, innovazione ed eccellenza della cura”

03/03 Matteo Della Bordella, Dario Eynard e Mirco Grasso in vetta al Cerro Piergiorgio

04/03 Lecco piange Angela Chiappa: “Una vita dedicata agli ultimi”

07/03 Bellano dice addio all’ex sindaco Roberto Santalucia, uomo di grande cultura

10/03 E’ morto monsignor Angelo Brizzolari: “Non ha mai dimenticato la sua Civate”

13/03 Parcheggi a pagamento ai Resinelli: nuovi parcometri e arriva Telepass

14/03 ‘Umano, non umano’. Torna il Festival Leggermente, è la 16^ edizione

15/03 Pescarenico. Il Giglio compie 10 anni: “Presidio prezioso di legalità”

15/03 E’ grande il dolore per la morte di Silvia Anghileri, aveva 43 anni

17/03 Interreg MITICA: innovazione e formazione per il futuro delle MPMI transfrontaliere

19/03 Tragedia sul monte Magnodeno, morto un escursionista di 76 anni

20/03 Omicidio di Esino Lario, chiesti 25 anni di reclusione per Luciano Biffi

21/03 Olate: un altro bene confiscato alla mafia rinasce a nuova vita

21/03 La Cisl piange Mariuccia Redaelli, una vita per il sindacato e i più deboli

21/03 Addio ad Antonella Goatin, artista e storica docente del Liceo Grassi

22/03 Rugby Serie A2. Rugby Lecco, cinquant’anni e non sentirli

23/03 Resegup 2025 è ufficialmente sold out! Assegnati tutti i pettorali

23/03 Lutto nel mondo del giornalismo lecchese, è morto Beppe Grossi

23/03 Colico e Bellano piangono Mattia e Ivan, morti in un tragico incidente

24/03 Merate: è morto Bruno Mauri, storico esponente della Lega

25/03 Nuovo Bione: bocciate tutte le offerte per lo studio di fattibilità

26/03 Civate, al via i lavori alla pista ciclabile: “Risolveranno il problema degli allagamenti”

26/03 Omicidio di Esino, Luciano Biffi condannato a 24 anni di carcere

26/03 Sci paralimpico, Pellizzari conquista due bronzi in Coppa del Mondo

26/03 Valmadrera piange Cristiana, scomparsa a soli 33 anni

27/03 Bellano, addio al passaggio a livello: lunedì al via i lavori per il sottopasso ferroviario

27/03 Antonio Rusconi nuovo presidente della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino

28/03 Merate: è morto Beppe Colombo, figura storica dell’Osgb

L’alpinista e Guida Alpina Andrea ‘Bedoii’ Carì, 42 anni, mentre effettua la prima discesa con gli sci della parete Fasana al  Pizzo della Pieve, in Grigna Settentrionale, lungo la Via dell’Inglese (foto Marco Trerotola)

APRILE

01/04 Sci Club Lecco. Federico Pelizzari doppio titolo italiano e un argento ai Campionati Paralimpici

01/04 Cai Lecco. Voto unanime per la nuova presidente Paola Frigerio

01/04 Valmadrera piange Sergio Zerbi, è stato dirigente della Polisportiva

02/04 Addio a Giorgio Panzeri, giovane papà e anima dell’associazione Tagme

06/04 Che successo! Un fiume di gente per la 50^ Camminata dell’Amicizia

13/04 Il Liceo G.B. Grassi festeggia i 70 anni dell’intitolazione dell’Istituto con una giornata studio

17/04 Giù dalla Parete Fasana con gli sci: l’impresa della Guida Alpina Andrea Carì

17/04 I lavori in lungolago, riaperto il primo tratto di passeggiata

19/04 E’ morto Mario Moschetti, volto noto della politica e assessore a Lecco

21/04 È morto Papa Francesco: il mondo piange il pontefice della misericordia

22/04 Merate in lutto per Adobati, ex consigliere comunale e presidente del basket

23/04 L’Aido Olginate in lutto per la scomparsa di Pino Bonacina, storico volontario

23/04 Confartigianato. Silvia Dozio nominata vice presidente nazionale Movimento Donne Impresa

28/04 Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale

MAGGIO

02/05 – A Mandello in tanti per l’addio a Luca Gallo: “Dio ti ha chiamato a giocare nella sua squadra”

05/05 – Dopo 25 anni sbloccata la Lecco–Bergamo, nuovo impulso alla Variante di Vercurago

07/05 – L’addio di Mandello a Giuseppe Moioli: “Ora allenerai gli angeli”

08/05 – Il progetto BeyondSnow riaccende i riflettori sui Piani d’Erna: quale futuro?

13/05 – ‘La piccola impresa che vorrei’, Confapi Lecco Sondrio premia i vincitori

15/05 – Overtourism, problema o opportunità? Parlano i sindaci del lago

21/05 – Maxi grandinata nell’olginatese: strade imbiancate, allagamenti e soccorsi al lavoro

24/05 – Minaccia terrorismo a Lecco. Chat jihadista e manuali per costruire ordigni: arrestato un ventenne

29/5 – Il Nameless torna a Lecco e si “sdoppia” con una tappa speciale a Barzio

Kevin Kibet Fabiola Conti resegup 2025
Kevin Kibet Fabiola Conti vincitori della Resegup 2025 che hanno fissato i nuovi record di gara

GIUGNO

03/06 – Caduta fatale in Trentino, è morto il Ragno della Grignetta Cristian Brenna

07/06 – Spettacolo Resegup 2025: vittoria e record per Kevin Kibet e Fabiola Conti

11/06 – SS36. Si corre troppo nel tunnel del Barro e nell’attraversamento, in arrivo i tutor

14/06 – La città in marcia con il Lecco Pride: “Rivendichiamo dignità, vita, libertà”

16/06 – Il premanese Dino Tenderini nello staff azzurro: sarà al fianco di Gattuso in Nazionale

19/06 – Lorenzo Riva è il nuovo presidente di Lario Reti Holding

21/06 – Maltempo e forti raffiche di vento, crolla la ruota panoramica di Lecco

29/06 – Confartigianato Lecco celebra 80 anni di storia, imprese e comunità

30/06 – In tanti allo spettacolo pirotecnico che chiude la “Festa del Lago e della Montagna”

LUGLIO

03/07 – Un fiume di volontari al lavoro per rimettere in funzione la diga del Paradone

04/07 – Venduta l’Isola Viscontea: il gioiello sul fiume Adda verso una rinascita turistica

08/07 – Rischiavano di perdere la casa: “Li abbiamo aiutati grazie alla legge Salva Suicidi”

09/07 – Grandi numeri per la 6^ edizione del Lecco Film Fest, 5 mila presenze

15/07 – Lecco. Nominato il nuovo Prefetto, da Piacenza arriva Paolo Ponta

16/07 – Tragico incidente a Monte Marenzo, le due vittime sono calolziesi

22/07 – Violenta rapina in discoteca, fermata una baby gang composta da 5 lecchesi

25/07 – Infortunio alle Universiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli in coma farmacologico

AGOSTO

01/08 – Bosisio, vandalismi al battello: identificati i responsabili, sono minorenni

02/08 – Confessa di aver ucciso la moglie durante un controllo dei Carabinieri: fermato nella notte a Lecco

02/08 – Al via oggi ItLUG Lecco 2025, la due giorni dedicata ai mattoncini LEGO

07/08 – Rancio. Il futuro dell’ex Vellutificio Redaelli: case, parcheggi e un’area verde

09/08 – Viveva in casa col fratello morto da anni, macabra scoperta a Galbiate

09/08 – Sagra delle Sagre 2025, inaugurata la 60^ edizione

13/08 – Sul balcone sotto il sole a 34 gradi, dieci cuccioli salvati dai veterinari di Ats e Carabinieri

23/08 – Giovane talento di Ballabio vola alla più famosa scuola di danza di Parigi

30/08 – Piani d’Erna protagonisti: tappa lecchese del progetto Cuori Olimpici

30/08 – Sul Resegone neanche il maltempo guasta la festa per i 100 anni della Croce

SETTEMBRE

01/09 Valvarrone. Al via il progetto di recupero del sito minerario dismesso di Lentreè

03/09 Lecco piange Rosa Flauto, con il marito fondò la storica Pizzeria Capri

03/09 Colico con Sondrio, 6 settembre 2026 la presunta data del referendum

09/09 Fitz Roy. Prima invernale della via Casarotto per Della Bordella e Majori

11/09 Fratelli d’Italia: “Boscagli nostro candidato sindaco”. Minuzzo capogruppo

12/09 Amianto all’ex Leuci, sei dipendenti vincono la causa: “Risultato storico”

15/09 Motoraduno Guzzi, conclusa un’edizione di “transito”. E si guarda già al 105°

18/09 Estate senza treni sul Lario: i sindaci tracciano un bilancio

20/09 Elezioni 2026, Gattinoni in campo per il bis: “Lecco ci aspetta, noi continuiamo”

21/09 Tragedia a Brivio, due ragazze morte investite

25/09 Giallo a Colico. Il cadavere di un uomo ritrovato in un magazzino

25/09 Elezioni 2026. Riccardo Mariani torna in campo: sarà candidato sindaco per Casa Comune

26/09 Mondiali Canottaggio 2025: il mandellese Panizza oro con il 4 di coppia

26/09 Bellano. Il Festival dei Borghi porta sul Lago di Como cultura, identità e futuro

27/09 L’eternità in un attimo: celebrati 130 anni della Società Canottieri Lecco

27/09 Lecco ha ricordato, chiamandoli per nome uno ad uno, i bambini uccisi a Gaza e Israele

28/09 Tragedia sfiorata: grosso masso piomba sulla SS36 tra Lecco e Abbadia (direzione Nord)

30/09 Nameless Festival ritorna a Lecco e svela le prime novità del 2026

30/09 Dopo 8 anni di lavori riapre il Teatro della Società, inaugurazione il 29 novembre

OTTOBRE

incendio monastero Bernaga

01/10 Teleriscaldamento. Via libera al ‘polo’ di calore al Caleotto… con due canne fumarie alte 25 metri

01/10 I Picett del Grenta patrimonio culturale immateriale del comune di Valgreghentino

02/10 Sessualità e affettività: apre un nuovo spazio di ascolto e supporto per i giovani

02/10 Lecco ‘urla’ per la Palestina, un migliaio di persone in marcia per fermare il genocidio

05/10 Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte

06/10 Vigili del Fuoco, firmato il disciplinare di incarico per la nuova caserma di Lecco

09/10 Depressione perinatale: a Lecco un modello di prevenzione

10/10 Addio a Claudio Redaelli, penna storica del giornalismo lecchese

11/10 Grosso incendio a La Valletta Brianza, distrutto il monastero della Bernaga

11/10 Spray al peperoncino in aula: intera classe intossicata al Bertacchi, maxi intervento dei soccorsi

12/10 Tifoso del Lecco cade dagli spalti durante AlbinoLeffe-Lecco e finisce all’ospedale

14/10 Mariangela Buzzoni ed Enrico Bendetti lasciano il Rifugio Bogani dopo 31 anni

15/10 LeccoTourism debutta al TGG Travel Experience di Rimini

15/10 La Cooperativa Dimensione Lavoro celebra 40 anni, la visita di Mons. Delpini

16/10 A Elisabetta Sgarbi il Premio Manzoni alla Carriera 2025

16/10 Rancio, nuova vita per l’ex Vellutificio: residenze, verde e servizi per il quartiere

16/10 Ritrovato cadavere nei boschi tra Civate e Valmadrera

17/10 Telefono Donna: “Vietare l’educazione sessuale a scuola è un passo indietro per il paese”

17/10 Bellano è Best Tourism Villages 2025. In Cina la cerimonia del prestigioso riconoscimento

17/10 Gli scout lecchesi celebrano 80 anni: “Modello educativo ancora attualissimo”

18/10 Colico, deputato Zoffili e volontari presi a sassate dagli spacciatori nei boschi

18/10 Olio lariano in crisi: “È diventato più difficile che fare il vino”

20/10 La funivia di Erna cambia pelle: “Struttura più accogliente, in dialogo con le montagne”

21/10 Andrea Panizza premiato a Palazzo Pirelli per l’oro mondiale nel canottaggio

21/10 Casatenovo, allarme per un toro in libertà nella Valle Nava

22/10 Turismo. Lecco è tra le sei province più internazionali nel 2024

23/10 Elezioni 2026, Mauro Fumagalli candidato sindaco per il ‘gruppo civico’

24/10 Rifugio Santa Rita, installato il nuovo ponte radio per i soccorsi in montagna

24/10 Mandello. Il Mulino Ripamonti al centro dell’attenzione di regione

26/10 La Fisi Alpi Centrali premia lo Sci Club Lecco, come prima società civile per lo Sci Alpino

27/10 Concluso il progetto di ripristino delle Pietre Miliari: 16 quelle ridipinte

28/10 Canottieri Lecco, Cariboni si dimette, con lui altri cinque: decade il consiglio direttivo

NOVEMBRE

01/11 CNSAS e Comprensorio Caccia uniscono le forze per le ricerche in montagna

02/11 Molteno intitola una via a Lucio Battisti, omaggio all’illustre concittadino

03/11 Deviscio premiata a Golosaria: l’eccellenza caprina lecchese conquista Milano

06/11 La Prefettura di Lecco compie 30 anni: “Presidio di legalità e garanzia di prossimità”

08/11 La Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata da Regione Lombardia per longevità ed eccellenza

09/11 Monastero della Bernaga, 125 metri di focaccia alla luganega per aiutare la ricostruzione

09/11 Dolore a Mandello per la morte di Ermanno Fasoli ex campione di pugilato

10/11 Lorenzo Bonicelli si racconta dopo l’infortunio, il dialogo allo specchio: “So che hai paura, ma non mollare”

12/11 Lutto nell’imprenditoria: è morto Pietro Sala, fondatore di Maxi Sport

13/11 Minaccia di buttarsi dal ponte di Paderno, salvato dalle forze dell’ordine e dai sanitari

13/11 Lutto a Introbio, è morto il consigliere Aldo Rupani

14/11 Premio Madonna del Ghisallo 2025: tra i premiati anche Filippo Conca, campione d’Italia di ciclismo

14/11 Un anno di Officina Badoni: un luogo di relazioni che ha ispirato una comunità

15/11 Premana in lutto, è morto il volontario caduto in bici diretto in Croce Rossa per il turno

17/11 Presentato “Abbassa il Rischio” il progetto per educare alle buone pratiche in montagna

17/11 Qualità amministrativa: Lecco indietro nel ranking del Sole 24 Ore rispetto ai vicini lombardi

18/11 Nel cantiere di Dervio varata una nuova nave ibrida per il Lago di Como

20/11 Rugby Lecco celebra 50 anni tra frango, placcaggi e identità bluceleste

20/11 E’ morto Enrico Demaldè, campione di corsa e professore di ginnastica

21/11 Cairoli59: inaugurata a Lecco una nuova frontiera dell’abitare sociale

22/11 Elezioni 2026. Fasoli apre la sede elettorale: “Riparte il lavoro di squadra”

24/11 A Lecco una mummia tra “le più belle del mondo”. Molto partecipate le visite al cimitero

25/11 L’Avis Provinciale celebra 30 anni di solidarietà, responsabilità e volontariato

25/11 Dopo la frana di tre anni fa, conclusi i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio

26/11 Fisky. I Falchi Lecco vincono la classifica di società skyrunning 2025

27/11 Cuochi di Lecco, Di Bella ammette: “Un anno difficile dopo le perdite nel direttivo”

29/11 Teatro della Società. Dopo 8 anni di lavori si riapre il sipario: “Che meraviglia!”

29/11 Premio Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi: “Vita nel segno della cultura”

DICEMBRE

01/12 Qualità della vita 2025, la Provincia di Lecco al 15° posto

03/12 La Casa della Carità di Lecco compie 3 anni: numeri in crescita per tutti i servizi

03/12 Karolina Galli è campionessa mondiale di danza: “Sono felicissima!”

04/12 Ospedale di Merate, attivato il nuovo Day Hospital per lo scompenso cardiaco

04/12 Vigili del Fuoco Lecco: 3.600 interventi in 11 mesi, crescono i danni d’acqua e dissesti statici

04/12 Introbio piange Remo Buzzoni: barista, edicolante e fondatore del Soccorso Centro Valsassina

04/12 Elicottero precipitato: è di Valmadrera il giovane 29enne deceduto

06/12 Vuole passare la nottata in cima alla Grignetta, ma rischia l’assideramento: 20enne elisoccorso

07/12 La città festeggia i benemeriti 2025: consegnati i San Nicolò d’Oro a Invernizzi, Agostoni e Valassi

09/12 Ponte dell’Immacolata: a Lecco 50% dei visitatori in più rispetto al 2024

09/12 Calvin Harris al Nameless Festival 2026: live in Italia dopo 13 anni

10/12 Consegnati i Premi Panathlon 2025, Filippo Conca atleta dell’anno

11/12 Michele Peccati è il nuovo presidente della società Canottieri Lecco

11/12 Al via i lavori nell’area esterna della Piccola: “Un nuovo spazio moderno e accogliente”

11/12 Merate, l’ex sindaco Panzeri assolto dall’accusa di diffamazione per il caso Ronchi

12/12 Il 2025 di Confartigianato Imprese Lecco: “Si chiude un anno straordinario”

12/12 Bione, proposta da oltre 20 milioni per il nuovo centro sportivo

13/12 Carcano S.p.A., un anno di crisi: i sindacati chiedono intervento urgente in Regione

13/12 Trent’anni di Comando Provinciale: Lecco celebra il legame con l’Arma dei Carabinieri

15/12 Intervista al sindaco Gattinoni: “In questi cinque anni, Lecco è davvero cambiata”

15/12 Ospedale, 12 bimbi nati in un giorno: “Giornata intensa ma emozionante”

15/12 Il Ministro Salvini ‘posa’ la prima pietra della ciclabile Lecco-Abbadia: “Un’opera attesa da anni”

16/12 Confcommercio Lecco traccia il bilancio del 2025: “L’associazione cresce e guarda al futuro”

17/12 Barzio. Un secolo di sci in Valsassina, successo per la serata

17/12 Confindustria Lecco-Sondrio, bilancio positivo per il 2025: “Export in crescita e occupazione stabile”

17/12 Nuova legge per la montagna: Lecco diventa un comune montano

21/12 Perledo inaugura lo svincolo di Riva di Gittana: unirà SP72 e Strada del Verde

21/12 “AI to Touch”: il Politecnico consegna a UICI Lombardia quaranta opere inclusive

22/12 Progetti Emblematici: quattro interventi nella provincia di Lecco per 8 milioni di euro

23/12 1,8 milioni di euro da Fondazione Cariplo al progetto Lu.C.I.A. per rilanciare il Manzoni

24/12 La magia delle fiaccolate dell’Antivigilia sulle montagne lecchesi

25/12 Sfilata dei carri a Mandello, la pioggia non spegne la magia

 

 